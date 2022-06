Valg til fransk forsamling: Manuel Valls forlater Twitter og kunngjør sin avskjedigelse, finn ut de første resultatene av avstemningen i utlandet

Manuel Valls, som ble investert av presidentens flertall i 5. bind av den franske befolkningen som bor i utlandet, kunngjorde søndag kveld at han hadde fått sparken i første runde, et nytt nederlag for den tidligere statsministeren som ikke klarte å bli valgt i Kommunevalget 2019 i Barcelona.

«Hvis jeg legger merke til resultatene (…) uenighet og splittelse har forårsaket forvirring, kan jeg ikke ignorere poengsummen min og stoler ikke på mitt kandidatur,» sa han før de offisielle resultatene ble offentliggjort på Twitter. Av Utenriksdepartementet.

«Å tydeliggjøre konsekvensene er mine. Livet er bra for å bla stille sider,» la Mr. Walls til.

Før han ber Nupes» kandidat Renaud Le Berre, som kom først i treningen, blokkere andre runde i denne femte valgkretsen av den franske befolkningen som bor i utlandet, som har rundt 120 000 velgere, inkludert Spania, Portugal, Monaco og Andorra. .

«Farvel Twitter …», la han til før han stengte sin utilgjengelige konto søndag kveld.

Husk at andre resultater av den franske avstemningen i utlandet er ventet over natten fra søndag til mandag.

Andre kjente resultater

Polyneserne, som stemte på lørdag, satte de presidentinvesterte kandidatene på førsteplass (Nicole Bouteau, 41,9 %) og andre (Tepuaraurii Teriitahi, 33,2 %). På den annen side, i tredje valgkrets, kom Moido-brødrene, som satt sammen med kommunistene i forsamlingen, på topp med to poeng (34,2 %) foran Macronist-kandidaten.