“Valget av strategien vår var aggressiv og jeg hadde ingen anelse om at det kom til å fungere.”

nederlandsk Max Verstappen (Red Bull) vinner USAs Grand Prix, søndag i Austin, øker ledelsen litt Leder verdensmesterskapet F1 over sin rival om tittelen Storbritannia Lewis Hamilton (Mercedes) tok 2. plass.

Dette er den åttende seieren denne sesongen for den 24 år gamle føreren (18 siden begynnelsen av karrieren) som ble den første vinneren på den amerikanske kretsen foran mer enn 100 000 tilskuere. Lagkameraten hans, meksikansk Sergio Perez Fullfører etappen, på 3. plass.

“I begynnelsen mistet vi førsteplassen, så vi måtte prøve en annen strategi. Det var et aggressivt valg, og jeg hadde ingen anelse om at det kom til å fungere. Jeg hadde det så gøy, gled litt inn i de raske svingene. Jeg holdt ut, noe som er veldig viktig. Supporterne ble overrasket. Det var flott, og jeg håper å se det om noen år.”, sa Verstappen etter testen.

“Etter dette løpet må jeg gratulere Verstappen, de gjorde en veldig god jobb. Det var en veldig intens kamp. Jeg klarte å få en god start, vi ga alt. De var like over oss. Denne helgen tror jeg vi kan krev mer. Ikke tenk. Takket være teamet mitt gjorde de en god jobb. Det er en ære å sykle her i nærvær av så mange mennesker.”Hamilton fortalte ham.

For å fortsette mer Perez: “Jeg har gått tom for vann siden løpet startet. Jeg var fysisk litt hektisk, jeg klarte ikke å drikke mer. Midt i andre runde besvimte jeg nesten. Jeg er så takknemlig for supporterne at jeg fikk en mye støtte fra de meksikanske fansen som var der denne helgen.