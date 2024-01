Valgfri sminke og synlige tatoveringer: Brussels Airlines endrer stil med en ny, mer inkluderende uniform

Uniformen vil bli introdusert om bord og på flyplassen fra 1. mars og skal brukes av over 2600 ansatte. Visuelt er den mørkeblå med champagnedetaljer, og er inspirert av de glamorøse flyselskapene på 1960-tallet, som Brussels Airlines forklarer.

Blant de utstilte motene finner vi den ene med omslagskjole og den andre med trapesskjole. Unisex-plagg ble også tilbudt, samt joggesko for ansatte som ønsket å skaffe dem. Materialene som brukes er slitesterke og for noen nyskapende, for eksempel drueskinn eller aloe vera-skinn.

Blant designerne er Gabrielle Szwarsenberg, en ung designer fra Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen. Hun insisterte spesielt på «Belgia» til klærne, med subtile referanser til belgisk ikonografi, som atomium på skjerf og på innsiden av jakker.

Designprosessen tok totalt to år, og uniformen ble laget i nært samarbeid med frontlinjearbeidere, som kunne velge det endelige utseendet blant flere design.

Den gamle uniformen skal samles inn, resirkuleres og gis et nytt liv.

Brussels Airlines har også oppdatert instruksjonene som følger med uniformene, som har som mål å være mer omfattende. Retningslinjer for hår, sminke og smykker vil ikke lenger være forskjellige for menn og kvinner. Sminke har også blitt valgfritt for alle og derfor ikke lenger obligatorisk for kvinner.

Det vil heller ikke være noen kjønnsforskjell når det kommer til frisyre: når håret berører skuldrene, bør det bindes tilbake eller bæres i en knute, en sikkerhetsforanstaltning.

Endelig kan tatoveringer nå vises så lenge visse regler følges, for eksempel plassering, størrelse og hva den representerer.