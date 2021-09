Valgresultatet i Norge kan øke SWF netto nullmål | Nyheter

Gårsdagens resultat av Norges stortingsvalg kan drive den politiske drivkraften bak landets suverene formuefond, noe som gjør det mer sannsynlig enn før at fondet vil vedta et utslippsmål på 11,9 billioner kroner (1,17 milliarder euro) som grenser til Paris, ifølge to. . eksperter.

I mellomtiden sa en tredjedel at koalisjonen som dukker opp på riktig måte kan forventes å ta en “systematisk og faktabasert” tilnærming til å utvikle strategien for Global Government Pension Fund (SPU), og bemerket at en uavhengig kommisjon ledet av Martin Skancke, president for PRI, hadde ikke nylig anbefalt noen endringer. Betydelig i sammensetningen av fondets portefølje.

Den landsomfattende meningsmåling endte med et overveldende flertall for Norges venstreopposisjon, med Høyre-statsminister Erna Solberg tilstått for Ap-leder Jonas Gahr Stoer, som vil prøve å sette sammen en koalisjon og danne en regjering.

Sonny Kapoor, leder for tenketanken Re-Define, som har gitt den norske regjeringen råd om fondspolitikk, sa til IPE: «Uansett hva alliansen er, vil regjeringen bli mer klimavennlig, og det vil også inkludere hvordan oljefondet er fikk til.

“I det minste vil dette bety en null forpliktelse til netto, men det er svært sannsynlig at en økt tildeling til fornybar energi, som fortsatt er veldig liten,” sa han.

Kapoor sa at andre potensielle endringer som nå var på bordet inkluderer endrede styringsstandarder, inkludert at alle selskaper som investeres i skal ha troverdige netto-nullplaner med mellomliggende mål.

Så langt har SPU -strategien vært gjenstand for utbredt konsensus i Norge, sa Knut Anton Mork, professor emeritus ved NTNU i Trondheim – som ledet et utvalg for fem år siden for å se på tildeling av aksjer i det suverene formuefondet. Fondet bør forvaltes for hovedformålet å oppnå høy økonomisk avkastning med akseptabel risiko, og ikke brukes som et politisk instrument.

“Kort tid før valget foreslo imidlertid et ekspertpanel – Skancke -komiteen – oppnevnt av den avtroppende regjeringen, først å fokusere tydeligere på risikoen ved det økonomiske klimaet, og for det andre en plan mot nullutslipp i selskapene i som fondet investerer, sa han.

– Selv om den avtroppende finansministeren ikke var forpliktet i sitt svar på det andre punktet, har Ap -leder Jonas Gahr Store uttrykt en klar ambisjon på vegne av sitt parti om å oppnå null utslipp i fondets investeringer, sier Mork til IPE.

Spørsmålet nå, sa han, er i hvilken grad denne saken vil bli høyt prioritert i kommende koalisjonssamtaler med sentrum og sosialistiske venstrepartier.

Førstnevnte er sannsynligvis skeptisk. Imidlertid, med SPU-strategien lav blant sine prioriteringer, ville jeg ikke bli overrasket over å se et nullutslippsmål som skal inkluderes i det nye regjeringsprogrammet, sier Mork.

Imidlertid forventer jeg at endringene kommer sakte, og kanskje vil de faste ansatte i Finansdepartementet motstå dem. Men på den annen side vil den nye regjeringen kanskje se bra ut når han går inn i COP26. ”

I april utløste Støre noen sterke reaksjoner i Norge da partiets utkast til plattform ble rapportert å ha uttalt at partiet foruten å forplikte seg til målet om å oppnå høyest mulig avkastning for SPU innen moderat risiko, ville “sikre en mer omfattende politisk kontroll av ansvarlig administrasjon “.

Kapoor sa at han snakket med Labour om dette, og kommenterte:

“Den nye regjeringen vil være mer interessert i å anerkjenne styrken til et fond av denne størrelsen og hvordan det oppfattes, og kanskje kunne bruke det mer strategisk til å gjøre visse ting som å grønnere økonomien.”

I mellomtiden sa Espen Henriksen, assisterende professor i økonomiavdelingen ved Handelshøyskolen BI i Oslo, til IPE at fordi de grønne havnet under valggrensen på 4%, ville de nesten ikke bli inkludert i den nye koalisjonsregjeringen.

Miljøpartiet De Grønne har sagt at de ønsker å stoppe oljeleting umiddelbart og stoppe all olje- og gassproduksjon i Norge innen 2035.

Alternativene til koalisjonen som forhandles nå er Labour and Center, eller Socialist Center and Left, sa Henriksen.

“Under det siste Labor Center pluss Venstre-sosialistiske koalisjonsregjeringen 2005-2013 var utviklingen av fondets strategi systematisk og faktabasert. Det er ingen grunn til å forvente en avvik fra denne tilnærmingen.

Når det gjelder Skancke -komiteens anbefalinger, sa Henriksen at det er viktig å merke seg at komiteen ikke anbefalte noen vesentlige endringer i porteføljens sammensetning.

“Tvert imot, panelet uttaler at det ikke er vitenskapelig grunnlag verken for argumentet om at klimarisiko er systematisk feilpriset i finansmarkedene eller for argumentet om at endringer i SPU -porteføljen vil ha en målbar innvirkning på klimagassutslipp,” sa han .

Henriksen sa at det faktum at det er en markedssvikt i prissetting av karbonutslipp, ikke betyr at det er en markedssvikt i prising av karbonrisiko i finansmarkeder.

“Det er mulig at karbonutslipp til atmosfæren er veldig billige, men gitt nåværende og fremtidige forskrifter og prising av karbonutslipp ser det ikke ut til å være systematiske feil i prisselskaper i finansmarkedene,” sa han.

I stedet anbefalte Skancke -komiteen at det beste som SPU kunne gjøre til støtte for klimatraktaten i Paris var å bidra til bedre finansmarkeder – det vil si mer presist – slik at markedene skulle bli en bedre katalysator for politiske traktater for bedriftens fysiske investeringsbeslutninger, sa han.

