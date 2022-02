Valve slipper Steam Deck CAD-filer

De siste dagene har vi kunnet beundre Steam Deck i bilderTil og med oppdage i sin demontering av Linus. Dessverre må de som ikke var blant de første til å forhåndsbestille et eksemplar på tidspunktet for juli-kunngjøringen nå vente til minst neste august med å legge inn en bestilling. Folk som eier en 3D-printer kan imidlertid trøste seg med å lage en Steam Deck, som selvfølgelig ikke er funksjonell: Vavle tilbyr CAD-filene (computer-aided design) til Steam Deck’s ytre skall.

ventil skriver: God morgen! Vi har noen gode nyheter for gjør-det-selv-entusiaster, rekvisitter og alle som ønsker å 3D-printe sin egen Steam Deck-replika. CAD-filer for det ytre skallet (overflatetopologi) til Steam Deck er tilgjengelig i dag! for nedlasting, under en Creative Commons-lisens. Dette inkluderer modeller i STP-, STL- og DWG-formater. Klikk her for å få tilgang til filene. »

300 mm

Dampdekket måler 298,3 x 118,11 x 49,80 mm. Som et resultat krever det å lage en modell i naturlig størrelse en 3D-skriver med en X-akse på minst 300 mm. Ellers er det alltid mulig å lage en modell mindre enn originalen.

La oss huske det Valve vil begynne å sende fungerende Steam Decks fra og med 28. februar. Konsollen drives av en Egendefinert APU signert av AMD, kodenavn Aerith, som kombinerer Zen 2- og RDNA2-brikker. CPU-delen inkluderer 4 kjerner / 8 tråder Zen 2 og tilbyr datakraft annonsert på 448 Gflops FP32. Når det gjelder grafikk, er det 8 RDNA2-kjerner som tilbyr opptil 1,6 Tflops FP32 ytelse. APU har en maksimal TDP på ​​15W.

Fontene: Ventil