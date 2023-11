Før Ridley Scotts «Napoleon» ble Marius Balzunas» «Ryzhevsky vs. Napoleon» utgitt i Russland i 2012 med den nåværende ukrainske presidenten!

På kino fra 22. november fortsetter Ridley Scotts Napoleon å vekke oppmerksomhet. Tilsynelatende er dette ikke første gang den franske keiseren har inspirert kino: Blant hans mange opptredener på det store lerretet er det en du kanskje ikke kjenner.

Christian Clavier, Joaquin Phoenix og… Volodymyr Zelensky? Ja, den nåværende ukrainske presidenten spilte en gang Napoleon, da han var en populær skuespiller og komiker, i Rzhevsky vs. Napoleon, en film fra 2012 utgitt i Russland – og aldri utgitt i Vest-Europa.

Når det gjelder Jean-Claude Van Damme, gjør han en kort opptreden i sin egen rolle i periodekostyme: han snakker på fransk og engelsk mot Rjevski, som bare snakker russisk, og som bare spør hva som er gitt for reise og overnatting. Stor leilighet i Kiev som kompensasjon for hans deltakelse i prosjektet!

I showet refererer denne offbeat historiske komedien som grenser til corny, anakronismer og overspilling (antagelig?) filmer som Pretty Woman, Terminator 2 eller The Fifth Element. Dans uten forvarsel.

Mange skuespillere som lederen gikk videre fra filmen Volodymyr Zelensky. På dette tidspunktet Jean Claude Van Damme Det ukrainske forsvarsdepartementet ble sett i et klipp som takker hjemlandet Belgia for å trekke seg ut av konflikten mellom Ukraina og Russland. Volodymyr Zelensky Et internasjonalt symbol på motstand.