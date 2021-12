Van der Leyen advarer om at Omicron-varianten kan dominere Europa i midten av januar

Gitt den nåværende raske fremdriften av sakene, forteller vitenskapen oss at “i midten av januar bør vi forvente at Omicron er den nye dominerende varianten allerede i Europa,” sa von der Leyen til Europaparlamentet i Strasbourg.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte tirsdag om at Omicron-varianten sprer seg «med en hastighet vi ikke har sett på noen annen måte» og ba om bruk av alle anti-statlige verktøy for å hindre europeiske helsepersonell i å handle raskt. Det nærmer seg årsavslutningsferie.

“Men vi har jobbet hardt og oppnådd mye det siste året. Det er grunnen til at Europa nå er i en bedre posisjon til å bekjempe viruset,” sa kommisjonens leder på tampen av det europeiske ledernes toppmøte i Brussel.

“For det første har vi nå nok vaksiner for alle europeere,” understreket Ursula van der Leyen, og husket at 66,6 % av EU-befolkningen fikk to doser av vaksinen mot Covit-19. Den tredje dosen er «bedre beskyttelse mot den nye varianten».

“Det viktigste nå er å raskt øke antallet vaksinerte i Europa,” fordi “prisen vi betaler hvis folk ikke blir vaksinert vil fortsette å stige”, spesielt ettersom julefeiringen igjen ble formørket av epidemien. , Skoler og stengningstiltak, understreket lederen av den europeiske administrasjonen.