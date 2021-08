Van Gaal overrasker med det nederlandske laget til VM -kvalifisering | Fotballnyheter

AMSTERDAM: Den nye nederlandske treneren Louis van Gaal dedikerte sitt første lag flere overraskelser etter å ha kommet tilbake til roret på det nederlandske landslaget i sitt forsøk på å kvalifisere seg til neste års VM etter et skuffende EM.

Veterantreneren, som overtok laget for tredje gang, delte ut de første samtalene til tenåringsforsvarer Devyne Rensch, 21 år gamle venstreback Tyrell Malacia og 37 år gamle keeper Remko Pasveer, mens Virgil van Dijk kom tilbake til laget. 25 spillere etter et langt fravær.

“Alle vet at den internasjonale kampuken i september er veldig viktig og forberedelsestiden er veldig kort. Det betyr at vi trenger spillere som allerede er i god fysisk form,” sa Van Gaal i en uttalelse fredag.

“Ikke alle klubber og spillere er like langt unna i forberedelsene til sesongen, så jeg må ta det i betraktning når jeg skal bestemme troppen, men jeg vil understreke at alle er og vil forbli i min visjon.”

Van Gaal inkluderte tre andre keepere i tillegg til Pasveer med Justin Bijlow, Joel Drommel og Tim Krul. Veteranen Maarten Stekelenburg, som spilte i EM i juni, har avsluttet sin internasjonale karriere.

Midtbanespilleren Guus Til kommer tilbake etter å ha vunnet en enkelt landskamp i 2018, mens Van Dijk spilte sin siste landskamp i oktober i fjor, før han pådro seg sin alvorlige korsbåndskade.

Van Gaal utelot Jasper Cillessen, Luuk de Jong, Denzel Dumfries, Quincy Promes, Patrick van Aanholt, Joel Veltman og Owen Wijndal fra EM -troppen til forgjengeren Frank de Boer.

De Boer trakk seg etter at nederlenderne tapte mot Tsjekkia i åttendedelsfinalen i turneringen.

Nederlanderne spiller tre VM -kvalifiseringskamper i løpet av syv dager, i Norge 1. september, og deretter hjemme til Montenegro 4. september og Tyrkia 7. september.

Team:

Målvakter: Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Joel Drommel (PSV Eindhoven), Tim Krul (Norwich City), Remco Pasveer (Ajax Amsterdam)

Forsvarere: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter Milan), Tyrell Malacia (Feyenoord Rotterdam), Devyne Rensch, Jurrien Timber (begge Ajax Amsterdam), Virgil van Dijk (Liverpool)

Midtbanespillere: Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (AZ) Alkmaar), Guus Til (Feyenoord Rotterdam), Donny van de Beek (Manchester United) ), Georginio Wijnaldum (Paris St Germain)

Framover: Steven Berghuis (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).