Van Whitwank fra Billy Jean King Cup: “Jeg nekter å svare”

Alison Av Uytwank (WTA 61) Torsdag kveld klarte han ikke å oppnå denne bragden i den 16. runden av Transylvania Open, den harde WTA 250-konkurransen som ble holdt i Cluj-Napoca, Romania, for $235.238. Den 27 år gamle Grimbergeoise tapte 6-3, 6-4 for Estland. Annette Kontaktkniv (WTA 14), 25, er 2. på tabellen, og konkurrerer fortsatt om sisteplassen i Masters ved WTA-finalen i Guadalajara fra 10. til 17. november.

“Det var en tøff kamp“, sa hun til Belka etter nederlaget.”Huset er i god stand, men for meg synes jeg at jeg ikke spilte bra. Jeg gjorde noen feil. Det var synd, for selv om jeg ikke følte meg bra i spillet, hang det fortsatt. Han er en idrettsutøver som kan skape litt kraft og har en veldig bestemt rygg. Så jeg måtte prøve å være aggressiv også for å irritere henne, men det var ikke lett. Jeg burde spilt 20 % bedre og spillet ville vært helt annerledes.“

Spørsmålet om interesse for den belgiske tennisverden handler imidlertid om fraværet av Alison van Whitewang fra Fed Cup-troppen som skal spille finalen i Billy Jean King Cup neste uke i Brock. Belgisk nr. 2, Vilvorde var en innfødt, men kapteinen etter en diskusjon Johan Av Herk, Hun valgte å avslå invitasjonen.

“Hvorfor spilte jeg ikke i Fed Cup? Jeg nekter å svare på dette spørsmålet“, forklarte Grimbergeoise, mens ryktene sier at han suspenderer forholdet til partneren sin. Hallo Minner (WTA 69) – De to var forlovet – dukket opp på Campinois-laget, noe som førte til hans avgjørelse.

På den annen side var han fortsatt snill nok til å kunngjøre resten og slutten av planen hans for denne 2021-sesongen.Jeg kommer fortsatt til å spille en siste kamp på Linz (Redaktørens merknad: 6. til 12. november). Da er dette året over“, avsluttet hun.