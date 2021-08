Van Wyotten vinner Norges dameturné mens Hansing vinner finalen

Annemic von Wutton fortsatte sin imponerende sesong med å vinne den norske dameturen etter å ha vunnet finalen på 39 sekunder på Haldon.

I mellomtiden gikk den siste etappen til Chloe Hasing fra Australia, som red til Trek-Secafredo da han slapp løs 300 meter fra rattet til sin partner Lucinda-merke, og avslørte sin varemerkehastighet.

Movistar, Van Woolton, som ledet International Cycling Union Women’s World Tour -etappen, startet tidenes prøveperiode for kvinner ved OL i Tokyo 2020, og startet den siste dagen med en 39 – sekunders ledelse over Sør -Afrikas Ashley Molman -Pacio som kjørte på SD Works.

Van Vleuten slapp unna trøbbel og markerte sin nærmeste rival i kategorien generelt, og vant med 39 sekunders fordel han startet dagen.

Glad hode, raske ben. Jeg var så spent på å koble tallene igjen denne uken @LTour_Of_Norway. Surrealistisk å ende med en seier i dag. Takk til teamet mitt og teamet mitt. Ikke bare i dag, men de siste fire og en halv måned for støtte og oppmuntring. pic.twitter.com/uarRhOFn6Z – Chloe Hosking (chloe_hosking) 15. august 2021

Tredjeplassen totalt gikk til Kristen Faulkner fra USA, som red for Team Dipco-Silicon Valley Bank, og endte 50 sekunder bak.

I finalen, etter splittelse, konkurrerte Hasking i sitt første løp siden mars. 36 minutter 6 sekunder

Polka Dot Jersey syklet Barcottal Walkenberg til Nina Bizmann i Nederland, Niam Fisher-Black fra New Zealand syklet for SD Works, vant konkurransen for beste unge turer, og SD Works vant også teamtittelen.