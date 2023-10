Vancamp, Soumaré, Vanhamel, Sowah: de trente i Anderlecht eller var mestere med RSCA, men ville være motstandere i cupen med RAAL.

Tirsdag vil ikke bare 10.000 tilskuere glede seg over å finne Anderlecht i denne 16-delsfinalen. Fire RAAL-spillere er i lilla: Jorn Vankamp (2014-2017), Momo Chaumare (2004-2014), Mike Vanhamel (2001-2005) og Emmanuel Soa (2016-2020). Bare Vankamp og Choa smakte på førstelaget og var også mestere.

baby «Jeg har alltid drømt om å spille Lotto Park.»

Jorn Vankamp, ​​som scoret mot Arsenal og Barca med Anderlecht, vender tilbake til La Louvière: «Jeg trodde jeg skulle jobbe i IKEA»

Nå i den andre leiren har disse fire spillerne bare ett ønske: å møte Anderlecht. Ikke fordi de vil ha hevn, men fordi plakaten er søt. «og sammenlignet For to år siden var det ikke lenger en gallakamp ! Det er to kategorier, men vi ønsker ikke lenger å være i tankene til bilder eller minner. Anderlecht, på papiret, er sterke, men vi må vise det!» Soumaré, sier Louviérois-kapteinen.

Etter at han kom til Louviérois for to sesonger siden, slo spissen seg raskt til rette i Saint-Julien. Imidlertid har Brussel-beboeren vært en maverick i 10 år siden han forlot Anderlecht som 18-åring i 2014 og har sluttet seg til en rekke klubber. «Klubben hadde mange nye spillere på hånden og mange på utlån. Anderlecht er fortsatt på topp i Belgia. Å reise andre steder i Belgia var et tilfluktssted. Jeg elsket i utlandet (Redaktørens merknad: Avelino). Jeg har aldri angret, Bekrefter angriperen (7 mål i N1). Jeg har alltid drømt om å spille Lotto Park. Jeg forventet at troféplakaten var opp ned. Kanskje en dag. med RAAL.»

Emmanuel Sowa, som kom sent denne sesongen, har ennå ikke lykkes med å etablere seg i RAAL. ©ULP

Ved sin side i Louviérois-garderoben kan Emmanuel Sova skryte av å være mester med Anderlecht. Generasjon VanCamp, som ankom Tivoli senere denne sesongen etter forslag fra Frutos, og kunne ikke tvinge seg selv. I sterk kontrast til Van Hamel er Louvoirois ustoppelig i mål, hvor han setter sin lange erfaring (33 år) til fordel for forsvaret (9 clean sheets på 13 kamper).