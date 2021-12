Thomas Bitcoin, som startet på avstand, mente han hadde gjort den vanskelige delen, takket være et fantastisk comeback. Men to fosser og en strålende Vanduranhout tapte den engelske seieren på Cyclo-Cross of Fort Namur. Et løp uten Wood von Airt, trening med laget hans Jumbo-Wisma i Spania og uten Matthew van der Boyle Utsatt retur til pløyde jorder i en uke. Den nederlandske spilleren er fortsatt i ferd med å komme seg etter en kneskade.

Etter starten på sprinten er det det Hermans Den første som kom ut av Peloton. Men etter mindre enn 5 minutter med racing, Iserbyt Fanger hodet foran Vis Airtz. Bitcoin, Lansert på avstand er allerede på 5. plass.

Airtz tok til slutt ledelsen i første omgang over Hermans. En AIDS utvidet gapet gradvis i andre omgang og var 7 sekunder foran følgerne.

Uten støy klatret Bitcoin gradvis opp igjen og tok tredjeplassen etter den andre runden av løpet.

Doon Aires, som skrev et godt nummer, er foran, og en trio, inkludert Bitcoin, prøver å holde seg bak. Men AIDS gravde seg litt inn og hadde følgere 24 sekunder etter tre runder.

Halvveis i løpet avanserte Bitcoin til 2. plass og forsøkte å avansere i luften. Engelskmannen tok 24 sekunder på 3. runde og var kun 6 sekunder bak lederen.

Halvveis ble Bitcoin med i luftforsvaret før han overtok ham. Vanduranhout 3. plassen er ikke langt unna og vil passere selv den sprukne Airtz.

På den 5. runden prøver Bitcoin å forlate Vanduranhout. Men engelskmannens fall ville tillate Vandoranhout å ta ledelsen for første gang.

På 6. runde falt Bitcoin for andre gang og Vanduranhood fant absolutt ledelsen. Til tross for fall i siste omgang, vant Belgia.