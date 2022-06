Vanessa Paradise avslører hennes naturlige hår og sjarmerer nettet

Folk og kongefamilien

Helt fast utseende fra hennes vanlige myke frisyre.

Denne trenden går mot naturlig skjønnhet og stjernene fortsetter å bevise det for oss under betydelige reiser. Gwyneth Paltrow, Meryl Streep, Sarah Jessica Parker … har skapt naturlig hår og deres nye magi er at det ikke er sminke. Denne uken dukket Vanessa Paradise opp mer enn noen gang sammen med mannen sin, Samuel Bencetrit. Da sangerinnen og skuespillerinnen ankom for å feire treårsdagen til Les Jardins du Faubourg Hotel i Paris, ble hun udødeliggjort i armene til venninnen.

Nakensminke og vilt hår

I prosjektet? Ikke bruk timer foran overarbeidet skjønnhet og glass. Stjernen virket mer avslappet og elegant enn noen gang. Vanessa Paradise hadde tross alt bestemt seg for ikke å ta på håret hennes, og hun ble vant til det ved å myke det. Sangeren bukket ikke bare under for Redhead-trenden, men sa også farvel til naturlige krøller og rett tørking. På sminkesiden ser hun ut til å fremheve de blå øynene sine ved å velge knapt synlige berøringer, forbedret farge med flush, litt rosa lepper og et lite snev av mascara.