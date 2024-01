Vanguard, en Valorant «anti-juks» vil dukke opp i League of Legends!

Ankomsten av fortropp i League of Legends (LOL) med patch 14.2 eller 14.3 er nyheter som skaper mye diskusjon i League of Legends-fellesskapet.

Avantgarde, velkjent Dyktige spillereer et anti-juksesystem som fungerer med sjåfører på kjernenivå, designet for å gi sterk beskyttelse mot programvarefeller. Introduksjonen til LOL av RIOT lover å transformere spillets konkurranselandskap.

Fra synspunkt av elektronisk sport, kan Vanguards innvirkning være betydelig. I Valorant har Vanguard vært effektiv i å opprettholde integriteten til kampene, og ankomsten til LOL blir sett på som et skritt fremover mot mer rettferdige og mer balanserte konkurranser.

Det er viktig å redusere juks til et konkurransedyktig nivå for å opprettholde spillernes selvtillitsponsorer og tilskuere i rettferdigheten av konkurransene.

derimotVanguards utplassering er ikke uten bekymringer.

Da det ble introdusert i Valorant ble det reist bekymringer mht systemets potensielt påtrengende karakter, på grunn av tilgangen på kjernenivå. Riot Games har jobbet for å berolige fellesskapet, og sagt at Vanguard er designet for å være sikkert og personvernvennlig, uten å samle inn mer personlig informasjon enn nødvendig.

Integrasjonen av Vanguard i LOL Det reiser også spørsmål om hvordan profesjonelle spillere vil tilpasse seg denne endringen. Med strengere anti-juks-regler vil faktiske ferdigheter og strategier bli viktigere, og potensielt endre dynamikken i lag og konkurranser.