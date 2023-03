Vann, fremtiden for romfremdrift? – AM Business

Vannmotoren er en ganske vanlig bløff, noen ganger tatt på alvor av noen søvnige kabalister, overbevist om at de skjuler fremtidens mirakuløse energi rett foran øynene våre. Men en japansk start-up eksperimenterer seriøst med H2O-molekylet som romdrivstoff, og tidlige tester viser seg å være ganske avgjørende.

I verdensrommet er spørsmålet om drivstoff avgjørende. For jo mer det tar plass og veier, jo mer er det nødvendig å bygge et stort skip for å sende store nok tanker… Og jo mer drivstoff trengs for å få det i gang, og enda mer for at det skal forlate attraksjonen til « en stjerne. Det er en ond sirkel, som motiverer letingen etter andre fremdriftskilder enn de kjemiske drivmidlene som brukes i dag. Hvis det nukleære alternativet fortsatt skal vurderes, foreslår japansk oppstart Pale Blue å bruke vanndamp.

ion fremdrift

Konseptet er selvsagt litt mer komplekst enn bare en sprutpistol. Lyseblå foreslår en motor som bryter ned vannmolekyler til oksygen og hydrogen ved hjelp av et magnetfelt. Dampen omdannes til et plasma som genererer positivt ladede ioner og negativt ladede elektroner. Og disse, kastet ut av maskinen, utøver nok skyv til å drive den frem.

Det er for teorien. Men i praksis? Vel, det ser ut til å fungere: Pale Blue installerte motoren sin på Sonys EYE 1 cubesat, som ble skutt opp i bane 3. januar via en SpaceX Falcon 9-rakett. Ifølge firmaet var eksperimentet avgjørende og prototypen Resistojet-drivmiddel var i stand til for å sette den lille satellitten i bevegelse.

Vi er et stykke unna jordens drag takket være vanndamp, selvfølgelig, men dette betyr at denne løsningen finnes for små maskiner, en gang i bane. Og det er også et stort skritt mot ionefremdrift, presist framtid, hvor magnetisk ladede partikler gir skyvekraften i rommet. Nå gjenstår det å gå utover prøvestadiet.