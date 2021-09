Vannrettigheter og tekniske barrierer hindrer veksten av flytende solcelleanlegg

MANILA, FILIPPINENE – En gründer sier vannrettigheter og tekniske begrensninger er en stor hindring for utviklere for å sette opp flytende solcelleprosjekter i landet.

Under Future Energy Show Philippines 2021 sa Jason Soprano, visepresident og sjef for forretningsutvikling i SN Abiotics Power (SNAP) Group, å plassere flytende solcelleprosjekter i landet er svært utfordrende på grunn av behovet for eksklusive vannrettigheter og tekniske begrensninger .

“Det er virkelig en kombinasjon av disse tingene, og den slags skyver tilbake og gjør det vanskeligere. Det er mye arbeidskraft,” sa han.

Før en søknad og sikring av en servicekontrakt må en utbygger demonstrere eksklusive vannrettigheter i området til det foreslåtte flytende solprosjektet.

Imidlertid eies det meste av vannoverflaten som er egnet for flytende sollys av regjeringen.

“Jeg ser denne utfordringen i vår utvikling og hos andre utviklere når det gjelder flytende solceller med Laguna Lake Development Authority (LLDA),” sa Soberano.

LLDA, som har jurisdiksjon over overflaten av sjøbunnen, vil begynne å motta søknader fra interesserte parter om å sette opp flytende solanlegg først etter at implementeringsreglene og forskriftene (IRR) er fullført.

LLDA -styret utarbeidet i forrige måned en plan for den foreslåtte IRR for flytende solenergianlegg på Laguna de Bay.

Etter godkjenning av LLDA -styret, vil IRR bli hevet til LLDA -styret.

“De har forhandlet frem og tilbake om hvor lenge LLDA vil gi dem rettigheter og hva prisene er … du kan ikke kombinere det til en viss hastighet fordi det ikke er noen presedens,” sa Soprano.

For demningene sa SNAP -tjenestemannen at vannrettighetene ikke tilhører utviklerne, men regjeringen.

“Det er mye snakk og snakk om dette frem og tilbake, og det presser tidslinjene tilbake,” sa Soberano.

Men når IRR er fullført, sa AC Energy (ACEN) at den ser en lovende flytende solindustri for å øke landets potensial for fornybar energi.

“Flytende sollys er virkelig noe som vil utvide potensialet på Filippinene. Det er mange muligheter. Lagunasjøen er for eksempel et flott sted,” sa ACENs president og administrerende direktør Eric Francia til Webinar i forrige måned.

Faktisk var ACEN et av selskapene som var interessert i å skape en flytende sol på innsjøen Laguna.

Jose Luke Jr., en senior partner ved Puno & Puno advokatkontorer, sa at det er et potensial for et område på rundt 5000 hektar av de 90 000 hektarene ved Lagunasjøen.

I mellomtiden er solens flytende evne til å motstå orkaner fortsatt tvilsom, spesielt ettersom landet blir besøkt av flere orkaner på et år.

Teknisk sett er Filippinene et stormutsatt land. Jeg vil si at det var noen flytende solcelleanlegg som ble direkte rammet av tyfoner. Teknologi er ikke 100 prosent bevist, sier Soperono.

Han siterte det flytende solprosjektet til en teknologileverandør i Albania, som ble skadet av orkanen i området.

I sin rapport i fjor sa det globale forskningsfirmaet Energy Economics and Financial Analysis at Filippinene har potensial til å generere 11 gigawatt solenergi fra fem prosent av vannstanden, som vil drive 7,2 millioner husstander.

SNAP, et joint venture mellom Apoidis Power Corporation og det norske baserte Skatek Solar, jobber med å måle sitt flytende solsystem etter å ha bevist at pilotprosjektet er teknisk og kommersielt levedyktig.

Selskapet overførte sitt første 200 kW flytende solcelleprosjekt til Magad Dam, det første ikke-hydro-RE-prosjektet, i juni 2019. 200-kw-anlegget gir intern strøm til SNAP-Magat-anlegg.

Etter suksessen med pilotprosjektet, godkjente SNAP -styret fortsettelsen av det tekniske designet for det 67 MW flytende solcelleanlegget.

Selskapet gjennomfører nå en mulighetsstudie for å bekrefte de første resultatene og bekrefte påliteligheten til planen på forretningsnivå. FS -fasen forventes å vare omtrent 10 til 12 måneder, sa Yu.