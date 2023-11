Vanskelig kyss vekker uro på EUs utenriksministermøte (VIDEO)

Sist torsdag møttes utenriksministrene i de ulike medlemslandene i EU i Berlin for å diskutere utvidelsen av EU. Imidlertid skapte et øyeblikk under det offisielle bildet kontrovers.

Faktisk tok den kroatiske ministeren Gordon Krilic-Rodman først hånden til naboen og den tyske representanten, Annalena Baerbach, og prøvde å kysse henne. På bildene har vi inntrykk av at kroaten prøver å ta på tyskerens lepper, og han ser bort. Etter Rubiales-skandalen Og han tvinger verdensmesteren Jennifer Hermoso til et kyss, en ny affære som går dårlig. Hvis Gordon Grilik-Rodman i utgangspunktet tok kontroversen som en spøk, ville han be om unnskyldning: «Som statsråder hilser vi alltid hjertelig på hverandre. Hvis noen så det som en feil, beklager jeg til de som gjorde det.» Hvis Tysklands minister Annalena Baerbach ikke ønsket å svare, i Kroatia, skaper bildene forargelse. Rada Borik, en kjent kvinnerettighetsaktivist i landet, kritiserte gesten som «helt upassende». videresendes som PolitikkHun erklærer videre: «Det ser ut til at statsråden ikke kjenner til protokollen, for en «søt hilsen» bør gjøres med folk som har relasjoner til deg, som lar deg hilse på dem med et kyss. Og det er tydelig her at slike forhold gjør det. Nei. .