Idrettsutøvere fra hele verden feirer den olympiske storheten på lekene i Tokyo. For tiden er Kina nummer to i antall gullmedaljer, etterfulgt av Japan og USA med 13.

Lee Kiefer skrev historien som den første amerikaneren som vant gull i personlig foliegjerde. Stolt over å være den første amerikaneren som vant en gullmedalje i taekwondo, fulgte Anaphasija solistens keeper. Den filippinske vektløfteren Hidlin Dias vant sitt lands første gullmedalje. Flora Duffys triatlonseier gjør Bermuda til det minste landet som har vunnet gull: et land med en befolkning på 63 000, med bare to utøvere i sporten.