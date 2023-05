Vanvittige kampanjer for alle Dyson-apparater i noen dager: opptil €150 i rabatt på toppmodeller!

De er Tyson kampanjedager : Så du får mange rabatter på merkevareprodukter. Opptil 150 € avslag på eksklusive støvsugere, €100 avslag på rettetangen og 50 % rabatt på Dyson-tilbehør!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

Dyson hvitevarer til salgs

For eksempel Dyson V12 Detect Slim Extra 579 € i stedet for 679 € og få et gratis snap-on batteri og lader verdt 45 € med støvsugeren. På toppen av det Dyson Cyclone V10 AbsoluteSpar €150 under dette midlertidige salget!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

Hvis du leter etter en rettetang, The Dyson Corrale trådløs rettetang I stedet er det bare €349, og du får en gratis gave med kjøpet: en kompatibel kam verdt €35. Og det er ikke alt: high-end curlers og hårfønere er også rabatterte.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

Dyson klimaanlegg skal ikke overgås: kampanjer opp til €150 er også i kraft på dem. 3-i-1-enheter (renser, vifte og varmeapparat).

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

Tyson Company

Dyson-merket er et engelsk husholdningsapparatselskap grunnlagt og ledet av James Dyson i 1991. Produksjon av støvsugere, luftrensere, vifter, hårfønere og håndtørkere. Dyson-produkter er kjent for sin eksepsjonelle kvalitet og ytelse. Selskapet er viden kjent for sin poseløse og sykloniske separasjonsvakuumteknologi, som gjør at Dyson-støvsugere kan opprettholde kraftig sug uten å ofre ytelsen. Dysons ikoniske slagord, «Et vakuum som aldri mister sitt budskap», har vokst i popularitet og symboliserer merkevarens forpliktelse til innovasjon og fortreffelighet. Bortsett fra støvsugere, har Dyson diversifisert produktutvalget sitt ved å utvikle luftrensere for å forbedre innendørs luftkvalitet, vifter uten blader for behagelig luftsirkulasjon og raske og effektive tørkeapparater for hår og hender.