Våpenhvile i Kirgisistan-Tadsjikistan etter en dag med tunge kamper Kirgisistan

Et våpenhvile på grensen mellom Kirgisistan og Tadsjikistan fant sted fredag, en dag senere. Harde kamper mellom to tidligere sovjetiske sentralasiatiske naboer Det drepte rundt 40 mennesker og skadet 175 andre.

Mer enn 7000 kirgisere er evakuert fra kampene da tropper fra begge land åpnet ild rundt en vannforsyningsstasjon nær landsbyen Kok-Tash på grensen til det vestlige Kirgisistan. Tadsjikistan.

Begge landene har gjort krav på eierskap til området rundt vannforsyningsanlegget i Kok-Tash.

Samfunn ved grensen kolliderer kontinuerlig, men skytingen mellom de to militantene på torsdag var den største kampene på flere år, og ga frykt for at den kunne eskalere til en større konflikt.

Tidlig fredag ​​morgen sa kirgisiske tjenestemenn at de hadde avfyrt noen skudd mot grensen, men sa senere at kampene ville bli lagt merke til.

KirgisistanNestleder helseminister Jalaluddin Rakmatullayev sa til Interfax at 31 mennesker hadde blitt drept og 154 skadet i sammenstøtene, noe som markerte den verste fiendtligheten mellom de to landene siden uavhengigheten i 1991. Sovjetunionen.

Lokale tjenestemenn i den tadsjikiske byen Ispara, nær sammenstøtestedet, sa at åtte mennesker hadde blitt drept og mer enn 30 såret.

Mye av den tadsjikiske-kirgisiske grensen forblir umerket, og utløser harde konflikter over vann, land og beiteområde. Den kirgisiske og tadsjikiske delegasjonen har hatt flere runder med samtaler de siste årene, men har ikke klart å løse grenseproblemet.

Det siste sammenstøtet brøt ut onsdag da tadsjikiske tjenestemenn prøvde å montere overvåkningskameraer for å overvåke vannforsyningsanlegget midt i spenninger i vannforsyningen, og kirgisiske innbyggere motsatte seg flyttingen. Begge sider begynte å kaste stein mot hverandre, og troppene sank raskt ned på feltet.

Kirgisistan og Tadsjikistan Begge er medlemmer av den russisk-dominerte felles sikkerhetsavtalen. Det russiske utenriksdepartementet uttrykte fredag ​​bekymring over konflikten og oppfordret dem til å forhandle om en varig løsning.

EU ønsket velkommen våpenhvileavtalen fredag ​​og understreket behovet for en “varig og fredelig løsning.”

“Begge sider må ta alle nødvendige tiltak for å unngå enhver fremtidig konflikt,” sa EU-talsmann Peter Stano i en uttalelse. Leiren er også klar til å gi teknisk assistanse knyttet til grense- og vannforvaltning. Til fordel for politikk.