«Vi er bekymret for at vår fremtidige vekst vil konkurrere med Cat Video StorageDen europeiske våpenleverandøren Nammo sa. Hvorfor Fordi dens viktigste produksjonsbase i Norge er hjemmet til et datasenter eid av kinesisk juggernaut… TikTok, har utvidelsen blitt hindret. Faktisk bruker sistnevnte angivelig mesteparten av regionens elektrisitet Financial Times .

Mens krigen i Ukraina fortsetter å rase, vokser våpenordre på det gamle kontinentet. På ett år har bestillingene fra EU multiplisert med 15, og Norge skal kjempe for å bli hedret av bransjen.

Administrerende direktør Morten Brandtzaeg undrer seg over eksistensen av dette gigantiske selskapet så nært sin bransje: «Jeg utelukker ikke at denne aktiviteten i nærheten av et sikkerhetsselskap ikke er en fullstendig tilfeldighet… Jeg kan ikke utelukke det.»

Energileverandøren Elvia har forsvart seg med å erklære at de respekterer en «først til mølla»-politikk for sin del. Ifølge ham er det ikke mulig å skaffe nødvendig elektrisitet til utvidelse av produksjonsbasen. Stilt overfor denne avvisningen uttrykte konsernsjefen i det norske selskapet at bransjen hans burde prioritere: «For Europa er dette en stor bekymring: kritiske industrier må ha tilgang til energi«.