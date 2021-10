Var Claude involvert i en økonomisk avtale med “Co-Landa”? Han reagerer!

7. oktober snakket vi om Mohammeds ord i “Dutch Bossman Post”, som argumenterte for at en finansiell avtale ble inngått i løpet av “Co-Landa” -sesongen 2005: ” Det var, i 2005, vi skjulte det ikke, vi gjorde det med Clemens, Cumba. Vi visste at vi kom til å nå mange i finalen, vi ville ikke at en skulle vinne, så vi delte det med fem personer. Vi delte 110 000 euro. Jeg hentet en liten billett og var glad. Jeg vet ikke om produktet vet om dette, så de får vite det i kveld. Jeg har ingenting å skjule. ⁇

På platået la Geraldine Miletus, Cyril Hanunas spaltist frem andre rykter, denne gangen om inneværende sesong: Jeg spurte fra Claude i år. Han ville ha signert med Phil, Laurent og en annen eventyrer.

⁇

Deretter Laurent benektet ryktet, Ville Claude bare snakke. På spørsmål fra Tele 7Jores forklarer eventyreren: “

Selv om jeg hadde forhold til tidligere deltakere, inngikk jeg ingen allianser før jeg dro. Co-Landa er et spill. Hvordan undertrykke feller og godta exit hvis du har spilt dårlig. Til slutt er vi alle på samme nivå.

Dette er det som blir sagt!