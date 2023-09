Vår Man of the Match, Goen Castiels: «Tedesco kjenner meg bedre enn Martinez»

I følge DH er jeg man of the match? Takk. Men jeg kan ikke si om du har rett. Imidlertid virket Coen Castiels glad for at prestasjonen hans ble bedømt rettferdig. «I hver kamp bør en keeper forvente å gjøre tre eller fire redninger. Jeg legger merke til når jeg spiller German Cup med Wolfsburg mot D4- eller D5-lag. Men ærlig talt, jeg vil heller gå 0-5 og ikke ha en jobb.

Hans vanskeligste redning i starten av kampen. «Det er en flytende ballong. Så jeg rakk ut og trakk avtrekkeren, uten å kunne presse huden for mye ut. Gjenoppretting av nr. 8s hode, en tid senere? Selv var Jan Vertonghen overrasket over at han kunne sette ballen i taket på mål. Det faktum at Domenico Tedesco valgte Castiles gjorde at han var Courtois» første subjekt. Hvis Courtois noen gang forlater Devils – noe som virker usannsynlig – vil han bli den nye nr. 1.Ja, jeg forventet å spille her i Aserbajdsjan. Tedesco har kjent meg lenge i Bundesliga. Han kjenner meg bedre enn Martinez. Ambisjonen min er å spille så mange kamper som mulig. Jeg har spilt internasjonalt i veldig lang tid (siden 2013), men dette er bare min sjette turnering. Onana-sjef, men ikke nok spillere: Devils tips etter Aserbajdsjan-seier