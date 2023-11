Vår planet – Norge: Elbilens mester – Vår planet

Hvordan ble Norge verdensmester i elbiler? For å finne ut av det ringte vi Mathieu. Franskmannen, som har vært i Oslo i rundt femten år, byttet ut sin gamle bensinbil med denne lavutslippsmodellen. Men investeringen var betydelig, 60.000 euro, til tross for sjenerøs statsstøtte. Et betydelig insentiv til å kjøpe mindre enn 15 000 euro, men mange fordeler på daglig basis. I Norge er 80 % av nye biler nå elektriske, mot kun 10 % i resten av Europa. Frankrike gjør det litt bedre med 13 % av nye strømregistreringer i fjor. Men vi er fortsatt langt unna den norske prestasjonen. En av hemmelighetene til denne suksessen er muligheten for å lade bilen din veldig enkelt. Bare i Oslo er det over 3000 ladestasjoner. Det er fem ganger mer enn Paris. Norge er forut for sin tid. Noen drosjer trenger ikke lenger kabler for å lade opp batteriene. De går ganske enkelt på denne blå platen, som er en rask induktiv ladestasjon. Ved hjelp av et elektromagnetisk felt kobles strømmen på bare 30 minutter. TF1 | Rapport J. Roux, A. Pocry