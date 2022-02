Våre første innlegg etter å ha sett Sony A95K TV i aksjon

Etter den offisielle kunngjøringen på CES-messen i Las Vegas i januar i fjor, kunne Sony XR-65A95K TV ses aktiv under en demonstrasjon. Vi kunne ikke få en fullstendig ide om den endelige gjengivelsen da vilkårene var litt bedre, men det var nok til å gi deg det første inntrykket.

Sony fikk tilgang til den nye Sony XR-65A95K TV med en 65-tommers diagonal i sine lokaler i Frankrike. Etter en fullseriepresentasjon til 2022 kunne vi se noen meningsfulle og komparative forklaringer på hva de nye kriteriene for fjorårets modeller og TV-kvalitet skulle være.

Sony introduserte først QD-OLED TV

Sony XR-65A95K TV ble integrert for første gang i verden Nytt QD-OLED panel Laget av Samsung Display. Annonsert som den nye skjermteknologien, tilbyr den fordelene til OLED fremfor kvaliteten på sortene, mens Quantum Dots-paneler tilbyr farger som gir et lysere bilde og bredere fargepalett enn standard OLED-panelet. Meget nøyaktig ønsket visning. Ifølge Samsung vil dette være en retur til teknologien som selskapet har satt til side for å fokusere på kvantepunkt og mini-LED. Men på foranledning av Samsung Electronics visepresident Lee Jae-yong, er Samsung Display-divisjonen engasjert i produksjonen av denne nye typen panel, som faktisk satser på at det vil være fremtidens teknologi. Team.

Mens vi forklarer egenskapene til Sony XR-65A95K TV, kunne vi ikke beskrive underpikslene til panelet, men vi vil dele det opp under hele testen og forklare deg det i detalj.

Her er den nye, enkle fjernkontrollen.

Et lyst bilde i Vivid-modus

Sony XR-65A95K TV-en er ifølge merket lett vippet, tre grader bakover, og plassert ved føttene for å gi optimal skjermkomfort. Du kan sette skjermen forover eller litt bak.

Deretter ble TV-en installert på stativet. Menyer knyttet til Provia-spillfunksjonen.

Spider-Man: Mens Peter Parker reiser med klassen hjemmefra til Venezia, kunne vi se noen scener på TV. Scenene ble spilt på slutten av morgenen i et rom badet i lys, og alle detaljene var spesielt kjente der.

Senere kunne han delta på en sammenligningsdemonstrasjon i et rom uten lys mellom TV-ene Sony OLED A90J (OLED Evo Panel) og den nye Sony QD-OLED A95K. Begge TV-ene satt fast i Vivid- eller Intense Picture-modus, veldig lyst for å vise forskjellene i lysstyrke mellom de to panelene, men veldig flatterende.

Dessverre kan vi ikke se de samme scenene i kinomodus, som viser en liten forskjell i lysstyrke. Under vilkårene gitt av Sony kan vi effektivt si at QD-OLED TV har løftet om et lysere bilde enn fjorårets serie.

I tillegg kan du se at det nye panelet har en høyere dynamisk grense. Fargene er veldig intense og bildet fremstår litt skarpt. Disse observasjonene ble gjort kun i relativt kort tid. Flere tester, men fremfor alt forskjellige bildemoduser, vil garantert sørge for at våre første innlegg blir veldig bra. Det må imidlertid erkjennes at gapet mellom teknologiene fra det siste året og 2022 med QD-OLED-panelet ikke er så stort som man kunne forvente å høre markedsføringsdiskursen rundt nye TV-er.

Prisen på Sony XR-65A95K TV og 65-tommers A90J-serien med andre diagonaler ble annonsert til 3800 euro da den ble utgitt. Sony har ennå ikke informert oss om prisene som belastes, men har garantert at de vil gjøre det.”Rettferdig“.