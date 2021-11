Varighet, historie, grafikk: Hvor mye er Call of Duty Vanguard-enspillerkampanjen verdt?

Hvert år er det Call of Duty. Etter den hyggelige overraskelsen til Call of Duty Black Ops Cold War i 2020, er høsten 2021 preget av lanseringen av Call of Duty Vanguard.

I fjor hadde Call of Duty Black Ops Cold War klart å fengsle oss. Det skal sies at utviklerne hadde utforsket en ny historisk periode: Den kalde krigen. Et år senere er det en hjemkomst for Call of Duty-sagaen. Faktisk kaster Call of Duty Vanguard spillere inn i andre verdenskrig.

Scene

Tonen i denne nye episoden? En liten gruppe soldater fra forskjellige land står overfor den største trusselen i verden. Under enkeltspillerkampanjen byttet vi på å spille disse forskjellige karakterene, og i det siste oppdraget fant vi dem alle for prikken over i-en. Vi kan ikke si at det første oppdraget er originalt. Du rykker frem med soldaten din i et tog som kjører i full fart og fullt av nazister. Så kommer du til en marinebase og du må infiltrere en ubåt. Det lukter déjà vu og vi kan ikke si at starten på Call of Duty Vanguard er veldig nyskapende.

Heldigvis blir ting litt bedre etterpå, og denne nye Call of Duty har fordelen av å ta turer. Faktisk foregår hvert oppdrag i et helt annet miljø. På sin side spiller vi en gruppe soldater i juni 1944 i Frankrike, en snikskytter i ruinene av Stalingrad, en flypilot i slaget ved Stillehavet eller en enhet i den libyske ørkenen. Scenen bryter ikke de tre beina til en and, men den har i det minste fordelen av å tilby varierte miljøer.

Grafikk

I fjor, i vår test, ble Call of Duty Black Ops Cold War kritisert for ikke å være den forventede grafiske smellen. Et år senere ville vi ha forventet at utviklerne for dette andre arbeidet som er tilgjengelig på neste generasjons konsoller, ville tilby noe som ville blåse deg. Dette er dessverre ikke tilfelle. Call of Duty Vanguard har de samme egenskapene og feilene som forgjengeren. Vi tror at grafikkmotoren viser sine grenser og at den ikke vil kunne tilby noe virkelig bedre.

La oss komme overens, Call of Duty Vanguard er ikke dårlig. Noen ganger kan det være veldig pent. Den står bare ikke i mål med det du forventer av den nye generasjonen. Det er disse teksturene som er for skinnende og som skinner så sterkt at de gir karakterene et “voksdukke”-utseende og urealistisk til spillet, og så er det alltid de settene og de gjenstandene som ikke kan ødelegges. Kort sagt, franchisen må virkelig bygge bro neste år, ellers risikerer du å gå glipp av neste generasjons tog.

Lang levetid

Selvfølgelig, ikke forvent en enkeltspillerkampanje på mer enn 15 timer i en Call of Duty. Men spørsmålet gjenstår om det er verdt å bli forelsket i Call of Duty Vanguard hvis du bare spiller alene. I fjor ble Call of Duty Black Ops Cold War fullført på 6 timer og hadde fordelen av å tilby flere avslutninger. Ikke overraskende er Call of Duty Vanguard av samme type, minus de alternative avslutningene. Det tok oss litt mindre enn 6 timer å fullføre alle de ni oppdragene i spillet, og gjenspillbarheten er lav.

Vår dom

Det er klart, hvis du bare spiller enkeltspillerkampanjen, er ikke Call of Duty Vanguard verdt å kjøpe. Det lukter varmt, grafikken er ikke PS5 og Xbox Series X verdig, og mest av alt vil spillet bare ta deg 5-6 timer. Hvis du er en fan av flerspiller, kan dette nye verket overbevise deg mer, men det er en annen historie, og det er ikke temaet for denne lille testen dedikert til enkeltspillerkampanjen!