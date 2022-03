Varmepumpe, pellets, ved, elektrisitet, fyringsolje…: Etter regningssjokket, er det verdt investeringene å forholde seg til? (sammenligning)

Med den forbløffende økningen i energiprisene, belaster innenlandsk forbruk i økende grad husholdningenes budsjetter. Mellom å senke termostaten noen grader og ta på en ekstra jakke i håp om mildere vær ved vårens morgen, ligger alt til rette for å senke regningen.

Utsiktene for at gass- og strømprisene skal komme tilbake til nivåene før krisen ser heller ikke gode ut. Så i møte med måneder eller år med stigende priser, lurer mange husholdninger på hvordan de kan lette på regningen.

Med mindre du har en nybygd bolig som oppfyller høye nivåer av energiytelse, er den første investeringen du gjør, i god tid før en kjelebytte, å isolere hjemmet ditt. «I mange tilfeller skiftes kjelen for raskt»nylig forklart til oss av Philip Mercier, energiprosjektansvarlig hos Test-Achats. «Prioriteringen er å ha en effektiv og godt isolert bolig, med svært begrenset oppvarmingsbehov. Deretter kan man, avhengig av disse lavere behovene, velge et effektivt varmesystem. Men det er klart at disse arbeidene representerer en reell byggeplass og har en mye høyere kostnad enn en utskifting av kjele.»

Å gå gjennom hele varmeinstallasjoner og velge den grønneste energien som mulig er i absolutte termer et ideal som installasjons- og driftskostnader noen ganger setter på spill. Dette er spesielt tilfelle for varmepumpen, hvis avskrivninger og driftskostnader gjør installasjonen ulønnsom. Paradoksalt nok er det til og med den mest økologiske og effektive, men også den dyreste. «Hvis elektrisitet forblir tre til fire ganger dyrere enn gass, vil alle fordelene ved en mer effektiv installasjon 3-4 ganger gå tapt. Følgelig vil forbrukeren ikke kunne få dekket merkostnaden ved installasjonen.»

I møte med stigende gasspriser går mange belgiere igjen over til ved, som er den desidert mest økonomiske løsningen. Fyringsolje, som også har sett en kraftig prisoppgang, er på andreplass etter gass, et offer for en svært kraftig prisvekst i kjølvannet av konflikten i Ukraina.

Varmepumpen, som krevde store investeringer i starten og som også viste seg å være dyr i bruk, er ikke lenger å foretrekke i dag. Når det gjelder elektrisitet, med priser som stiger oppover, er det klart at det belaster budsjettet til familier som må varme seg med denne energien.

Heldigvis vil energiforbruket avta med høyere kvikksølv og å senke merverdiavgiften til 6 % på strøm og gass vil også gjøre det mulig å lindre smertene noe.