«Varney Lake», et spill for solferier – Liberation

Minner om en fortryllet pause sommeren 1954, og det uavhengige studioet LCB Game Studios utrolig vakre spill komponerer et dyktig skrekkdrama.

Ikke alle spill er skapt like, selv i indiescenen. Når noen små produksjoner nyter godt av markedsføringen til etablerte og forventede forlag (Devolver, Annapurna, denne sjangeren), kjemper andre for å komme seg ut av anonymiteten. En liten ting tapt midt i sommerslappheten, det første spillet fra argentinerne fra LCB Game Studio, Moth Men 1966, det gikk stort sett under radaren. I tillegg til hans imponerende kunstretning, resultatet av en kombinasjon av kjærlighet til 80-tallets mikroestetikk og gamle EC Comics-tegneserier, skriver Fortellinger fra kryptendenne praktfulle historien om kor- og jungelterror lovet å være en del av noe større, en antologi pikselpulser som annonserte søsterverk. Mindre enn tolv måneder senere leverer Nico Saraintaris (manusforfatter, spilldesign og programmering) og Martinez Ruppel (illustrasjon, musikk og lyddesign) sin andre episode, Varneysjøen.

uventet utstrakt hånd

Når møll menn var et nattspill, hvor noen silhuetter ble stjålet fra mørket kort opplyst av en meteorregn, denne nye komponenten er bygget rundt det strålende lyset fra en omsluttende sol og skyer brede som fjell. Enda mer enn det første er spillet skrevet gjennom mange