VARs inngrep i Yuri Dylemans feil er “ubestridelig” ifølge Stephen Prada

Var det mangel? Yuri Tylemans I boksen ved foten av Antoine Griezmann? Den tyske dommeren var ikke den første Daniel Seibert. To lange minutter for å avgi dommen og måtte fortsatt vente på verifiseringen av VAR.

Men er feilen ubestridelig? Dette er imidlertid vår voldgiftsmanns oppfatning. Stephen Freda. “VAR tar to fornuftige avgjørelser, ikke to mot det belgiske laget. Uten VAR kan det hende at feil fløyte ikke blåses, men det er, vi må håndtere det. Tilemen skal ikke ta den typen risiko på dette tidspunktet. Det var en ungdommelig feil, og han var ikke med i spillet den andre perioden. Det kan slå ham i hodet en stund. Men feilen på boten er ubestridelig“Som en påminnelse kan stroppen brukes i tilfelle en tilsynelatende feil i voldgiftssystemet.”Det er en feil fordi det er en liten feil i rektangelet. Dette er åpenbart fordi det påvirker andre deler av spillet. Dessuten er det ingen som er i tvist“, Fortsetter vår konsulent.

Når det gjelder den kansellerte destinasjonen Romelu Lukaku På slutten av konkurransen holdt bruken av VAR løftene. “Tydeligvis er vi skuffet. Men når det først fløyter, hvis vi ser at det er offside, er det skjebne og så videre. VAR gir oss trygghet. Du må følge reglene“.