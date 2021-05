Varsler snakker om UFOer, sier Pentagon prøver å miskreditere ham UFOer

En varslere fra Pentagon kjent for å snakke om ufoer anklager sitt tidligere byrå for å kjøre en falsk kampanje mot ham. Rapportere Sier.

Luis Elizondo, nå sjef for den sovende Pentagon Avansert program for identifisering av lufttrusselI følge Politico har generalinspektøren ved Forsvarsdepartementet rapportert ondsinnede aktiviteter, profesjonelt misbruk og andre forbrytelser til byrået.

En offiser på seniornivå fortsatte med å true med å si til vanvittige mennesker at dette ville bringe hans sikkerhetsklarering i fare. “Jeg svarte … ved å fortelle ham at han kunne gjøre noe som han anser for forsvarlig, men jeg var ikke psykisk syk, og jeg brøt heller ikke noe sikkerhetsløftet mitt,” skrev Elizondo.

Klagen kommer mindre enn en måned før en etterlengtet rapport om uidentifiserte antennehendelser eller UAP lander før kongressen. Som et fransktalende sted utvikler uforklarlige gjenstander på himmelen seg utover science fiction, som kan betraktes som virkelige hendelser. Nasjonal sikkerhetstrussel.

“Jeg vil at vi skal ta det på alvor og ha en prosess for å ta det på alvor,” sa senatoren Sa Marco Rubio i 60 minutter.

Inspektørens generalkontor ga ikke Politico detaljer om status for Elizandos klage, selv om hans juridiske team sa at det ville møte IG-etterforskere i juni.

I klagen anklaget Elizondo forsvarsdepartementets presseteam for å prøve å miskreditere ham gjennom villedende kommentarer.

“Mange nettbloggere har blitt varslet … Jeg har ingen forpliktelser angående AATIP og har ikke vært involvert i studien av AATIP UAPs,” skrev Elizondo. “Som et resultat begynte bloggere å spre rapporten og beskyldte den for å være en fiksjon.”

Siden han trakk seg fra Pentagon, har Elizando søkt regjeringens interesse og ressurser rundt forståelse. UFOer. “Ettersom UAP-rapporten til vårt kontor øker”, er ledelsesengasjement nesten ikke eksisterende.

“Jeg var nervøs for frekvensen og varigheten av UAP-aktivitet i og rundt det begrensede amerikanske luftrommet,” skrev han i klagen. “Disse hendelsene virket så provoserende at de ved en anledning landet ved foten av et amerikansk krigsfly.”