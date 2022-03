Vårt folk forutsier det DRC-marokkanske sjokket: «Vi må slutte å snakke om lokalsamfunnene våre bare når ting blir verre»

Cody, Mourade Zeguendi, Pierre Kompany, Soufiane Bencok, Pierre Migisha … Belgiske artister, idrettsutøvere eller politikere av kongolesisk eller marokkansk avstamning. DHPPP har bestemt seg for å slå dem sammen med Communications – kapsler å følge på sosiale nettverk DH – Kampen bør holdes før kampen mellom DRC og Marokko. Som en del av sluttspillet for 2022 FIFA verdensmesterskap i Qatar, vil første etappe returnere til Kinshasa denne fredagen og til Casablanca neste tirsdag. «Selv om det er to store samfunn i Belgia, sender ingen stor belgisk kanal denne viktige konkurransen.Arrangør Pierre Kazadi beklager. Så jeg ser denne innsatsen som en løsning. Fordi vi må slutte å fokusere på lokalsamfunnene våre bare når ting går dårlig.»

Pierre Kazadi, av kongolesisk avstamning og medlem av en diplomatisk familie, vet hva han snakker om og fremhever to tragiske kjendishendelser som stigmatiserte begge samfunnene. Det vil si den marokkanske rivaliseringen som forårsaket stor skade i byen Brussel for noen år siden og motstanden Black Lives Matter i 2020. «Vårt forhold trenger ikke å være anstrengt, vi er to samfunn som respekterer og verdsetter hverandre. Og levende bevis på at disse personlighetene ikke bare er kjeltringer. Til og med eksempler på unge mennesker som identifiserer seg.» Gjennom sin handling, mener Pierre Kazadi « DuFinn en bestemt måte å endre måten vi representerer på. Fotball har potensial til å bringe oss alle sammen og vise at mangfold er en berikelse.N.D. «.