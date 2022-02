Vårt første inntrykk etter å ha sett Sony A95K TV i aksjon

Etter en offisiell kunngjøring på CES-messen i Las Vegas i januar i fjor, kunne vi se Sony XR-65A95K TV i aksjon under en demoøkt. Siden forholdene er litt spesielle, kunne vi ikke få en fullstendig ide om den endelige gjengivelsen, men nok til å gi deg et førsteinntrykk.

Det var på Sony France-anleggene hvor vi kunne komme nærmere og se den nye Sony XR-65A95K-TVen med en 65-tommers diagonal. Etter en presentasjon av hele utvalget som kommer for 2022, kunne vi se noen betydelige demoer og sammenligninger mellom fjorårets modeller og det som skulle være den nye standarden for TV-kvalitet.

Sony først til å introdusere en QD-OLED TV

Sony XR-65A95K TV er den første i verden som har integrert nytt QD-OLED panel produsert av Samsung Display. Den nye skjermteknologien som tilbyr både fordelene med OLED for svart kvalitet og Quantum Dots-paneler for fargegjengivelse, lover et lysere bilde og en bredere fargepalett enn et konvensjonelt OLED-panel for en mer nøyaktig ønsket scene. For Samsung er det en retur til en teknologi som selskapet hadde forlatt for å fokusere på kvanteprikken og mini-LED. Men under drivkraften fra Samsung Electronics Vice President Lee Jae-yong, har Samsungs Display-avdeling gått tilbake til arbeidet med å produsere denne nye typen panel, og satser på at det er fremtidens teknologi, ifølge sørkoreaneren. gruppe.

Under demonstrasjonen av egenskapene til Sony XR-65A95K TV var vi ikke i stand til å detaljere underpikslene til panelet, men vi stoler på at vi dissekerer det og forklarer deg det i detalj under en fullstendig test.

Her er den nye enkleste fjernkontrollen.

Et lysere bilde i Vivid-modus

Installert og plassert på stativet er Sony XR-65A95K-TV-en lett skråstilt, tre grader, bakover for å tilby optimal visuell komfort, ifølge merket. Du kan plassere skjermen heller fremover eller litt bakover.

Den bakre TV-en installert på braketten. Menyene som tilsvarer Bravia Cam-funksjonen.

Vi var i stand til å se TV spille av noen scener fra Spider-Man: Far From Home, inkludert når Peter Parker tar en rundtur i byen Venezia med klassen sin. Sekvensene ble projisert på slutten av morgenen i et rom badet i lys og alle detaljene var spesielt synlige der.

Deretter var vi i stand til å delta på en sammenlignende demonstrasjon i et rom uten belysning mellom fjernsynet Sony OLED A90J (OLED Evo-panel) og den nye Sony QD-OLED A95K. Begge TV-ene satt fast i Vivid eller Vivid bildemodus, den lyseste, men også den mest flatterende for å vise frem forskjellene i lysstyrke mellom de to panelene.

Dessverre var vi ikke i stand til å se de samme scenene i kinomodus, som på forhånd ville vise mindre forskjell i lysstyrke. Under forholdene som tilbys av Sony, kan vi effektivt si at QD-OLED TV leverer løftet om et lysere bilde enn fjorårets serie.

I tillegg kunne vi også se tilstedeværelsen av et høyere dynamisk område i det nye panelet. Fargene virker mer levende og bildet ser litt skarpere ut. Disse observasjonene ble gjort over relativt kort tid og kun med det blotte øye. Andre tester, men også og fremfor alt i forskjellige bildemoduser, vil absolutt bekrefte førsteinntrykket vårt, som er ganske bra. Riktignok er ikke gapet mellom fjorårets og 2022s teknologier så stort som man kanskje hadde trodd når man hørte på markedsføringspitchen rundt nye QD-OLED-panel-TVer.

Det gjenstår å vite prisen på Sony XR-65A95K TV og resten av diagonalene, vel vitende om at 65-tommers A90J-serien ble annonsert til 3800 euro da den ble utgitt. Sony har ennå ikke fortalt oss hvilke priser den vil kreve, men har garantert at de vil være det.”rimelig“.