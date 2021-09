Vårt tips til et miljøvennlig nettbutikkvalg

Det er ingen hemmelighet at vi må gjøre noe med måten vi lever på – og det fort! Ikke minst må vi gjøre noe med måten vi handler på. Det er nettopp derfor vi skal gi deg et tips til hvordan du kan handle litt mer miljøvennlig.

Lampefeber er en av flere butikker der ute som fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet – og det er nøyaktig det vi forbrukere må begynne å gjøre også. Hvis alle gjør litt så kan det blir store forskjeller.

Velg kvalitet fremfor kvantitet

FNs klimarapport forteller oss at klimaendringene er hyppigere og mer intense enn noen gang før. Dessverre forteller de oss også at noen av disse trendene ikke kan snus – det er for sent. Det bør være en liten alarmklokke hos hver eneste forbruker som ringer når de leser dette. Som forbruker har du og jeg nemlig et ansvar. Vi må endre «bruk og kast» mønsteret vi nå handler i. Derfor anbefaler vi at du heller handler hos butikker som Lampefeber som tilbyr kvalitetsprodukter. Dermed trenger du ikke kjøpe nye lamper, lampebord eller speil så ofte. Invester heller i tidløst design som varer.

Hos Lampefeber finner du nemlig rålekkert design kombinert med gode priser. Finn deg en nattbordslampe som komplementerer rommet ditt, eller hva med et nytt speil på badet med innebygd lys? Dette er produkter som har lang levetid og som du kan du elske og bruke flere år frem i tid. Hos denne nettbutikken så vet du at du får kvalitet ettersom butikken har eksistert i over 30 år og har svært fornøyde kunder.

Finn inspirasjon

Skulle du ønske deg litt mer trendbaserte varer så skal du selvfølgelig få lov til å kjøpe deg dette også. Hos Lampefeber kan du finne et hav av kataloger som gir god inspirasjon til hvordan du kan pynte opp i hjemmet. Ta for eksempel en titt på pendellamper som er veldig «inn» for tiden. Skulle du ha behov for litt mer inspirasjon så kan du også trykke deg inn på kategorien «rom». Her finner du forskjellige lamper som nettsiden anbefaler i de forskjellige rommene.

Skulle du bli lei av lampen eller lampebordet ditt så kan du velge å gi produktet et nytt liv slik at noen andre kan få glede av produktet. På den måten gleder du noen andre, miljøet og lommeboka på en gang. Det er det vi kaller en vinn-vinn-vinn-situasjon.