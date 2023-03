«Vaud døde nesten, det var skummelt»: Van Aert nær en katastrofe på trening før Tour of Flanders?

Vaud van Aert, som trakk seg fra onsdag gjennom Flandern, har forberedt seg på Tour of Flanders ved å organisere mer eller mindre lange treningsturer rundt hjemmet hans i Antwerpen. Tirsdag dro den tidligere belgiske mesteren på trening på de nederlandske veiene nær grensen sammen med kompisen Dan Soot (Cyclo-Crossman) og eksrytteren Jan Backelands.

Men som John Backelands forklarte under Wailer Club Wattage-podcasten på Sporza, gikk ikke alt som planlagt og borteturen kunne ha blitt en tragedie. «Wood måtte ta en pause, men sykkelveien på denne veien var ikke egnet for 40 til 45 km/t.

Derfor kjørte de tre på veien reservert for biler ved siden av sykkelveien, noe nederlandske bilister ikke likte særlig godt: «Jeg vet av erfaring at nederlenderne ikke nøler med å ta loven i egne hender dersom de ser en syklist som ikke sykler i sykkelfeltet.Baklandet fortsatte.

Den tidligere gule trøya i Tour de France fortsatte sin historie, 5 minutter etter at han begynte å kjøre på veien forbeholdt bilister, overtok en betongblander tre ryttere samtidig og begynte å tute. «Som en egenrådig banditt lukket han døren for oss.

«Waud syklet tett på Dan, og hadde ikke noe annet valg enn å skyve ham til side. Ellers kunne vår velgjører (på grunn av hans gest på Gent-Wevelgem, red.anm.) ha havnet i himmelen.En emosjonell Backlands forklarte, «Virkningen av denne sementblandingen var fullstendig proporsjonal.».

Den tidligere Intermarché-løperen innrømmer at de burde ha kjørt sykkelveien.

«Men det tror jeg ikke man kan gjøre i trafikken. Selv som fører av en betongblander mener man at man har større rett til å kjøre på betongveier enn syklister, som sykkelveien er sterkt forringet for.Backalands er sint over at hendelsen kunne ha blitt til en katastrofe, sa han.Woud døde nesten. Han var bokstavelig talt under sementblandingen, og det var veldig skummelt.

