Ved 40 år vil Apples Mac ta i bruk AI eller ikke – 22. januar 2024 kl. 06:34

SAN FRANCISCO (awp/afp) – Førti år etter å ha startet den personlige datamaskinrevolusjonen, vinner Mac-en popularitet utover Apple-fans og kan nyte ny ære takket være kunstig intelligens (AI). Ellers vil den bli forlatt.

Apple introduserte Macintosh i 1984 med en stor TV-reklame, og presenterte maskinen som et verktøy for opprør mot et dystopisk politisk system.

Med navnet «Mac», vant datamaskinen sine fans med sitt grafiske grensesnitt, klikkbare ikoner og brukervennlige funksjoner som en mus.

«Innflytelsen fra Mac er enorm,» sa Olivier Blanchard, forskningsdirektør ved Futurum Group, til AFP. «Hver bærbar PC og hver datamaskin (personlig datamaskin) har prøvd å etterligne Mac og lyktes.»

Mac-maskiner har blitt den foretrukne datamaskinen, ikke bare for Apple-fans, men også for artister, filmskapere og andre profesjonelle skapere.

Imidlertid dominerer datamaskiner som kjører Windows (Microsofts operativsystem) bedriftskontorer med rimelige maskiner og bredt vedtatte kontorautomatiserings- og produktivitetsverktøy.

Apple har fotfeste i bedrifter, spesielt drevet av iPhone-fans som bruker smarttelefonene sine på jobb og foretrekker Mac-er fremfor PC-er, som er mer kompatible med Apples merkevareøkosystem.

«Mye reklame og markedsføring handler om å få folk til å føle seg spesielle når de kjøper en Mac,» sier Doc Spicer fra Silicon Valley Museum of Computer History, som organiserte jubileumsutstillingen.

«Du vet – fra den første virksomheten i 1984, vær en rebell, vær en outsider, bekjemp systemet.»

«Sjelden evolusjon»

Nylig promoterte Apple de profesjonelle applikasjonene til Vision Pro, hvis headset lar deg integrere utvidede og virtuelle virkeligheter i det virkelige miljøet ditt, takket være kameraer og sensorer.

Headsettet på $3500, $3500, som ble solgt fredag, er rettet mot bedrifter i stedet for allmennheten, ifølge eksperter.

«Apple ønsker å vinne markedsandeler blant bedrifter,» sa Carolina Milanesi i Creative Strategies. «Med Vision Pro er det tydelig at de ønsker å bli med i selskaper, og de etablerer en kobling mellom Vision Pro og Mac.»

Det globale markedet for personlige datamaskiner har svekket seg på grunn av fremveksten av smarttelefoner i hverdagen og mangelen på store teknologiske utviklinger.

Men det begynner å bli litt av en oppblomstring, ifølge analytikere, takket være betydelig interesse for maskiner som er i stand til å håndtere fjernarbeid og en ny generasjon AI.

«AI er en sjelden utvikling i PC-markedet,» sa Mr. Blanchard bemerker.

«PC-er er i ferd med å bli kraftigere og enklere å bruke, og bringer de generative AI-egenskapene vi har sett i skyen (servere) direkte til brukeren.»

Ifølge ham vil de generative AI-funksjonene få datamaskinen til å føles som å ha et team med profesjonelle assistenter.

Dataene som brukes til AI forblir på lokale maskiner, sier han, noe som bidrar til å beskytte dem og redusere skykostnadene.

«Kan ikke unnslippe»

Apple, som alltid er opptatt av å bevare sitt image som et selskap som definerer mer enn å følge teknologiske trender, nevner svært lite AI.

Men ifølge analytikeren har det californiske teamet ennå ikke begynt å designe sine egne spesialiserte databrikker.

«Det er ikke fordi Apple ikke snakker om AI det utvikler at vi blir ledet til å tro at de ikke investerer i dette området,» sier Carolina Milanesi.

Apple bruker allerede kunstig intelligens i sine linser, databehandling av bilder, sin digitale assistent Siri og mange andre applikasjoner.

Selv om merkevaren kan se ut til å henge etter i kappløpet om den «smarte» datamaskinen, når det kommer til den AI-drevne Mac-en, integreres den absolutt sømløst med Apples «økosystem», en galakse av enheter og tjenester som lar den beholde opp. sine brukere i sitt univers og få betydelig profitt fra det.

«Hvis Macen ikke blir en AI Mac innen neste år, vil Apple møte spørsmål,» sa Blanchard. «AI er i alt, og Apple kan ikke unnslippe det.»

afp/al