Ved 63 år ringte Jean-Luc Reichmann: «Jeg er ikke …

Av Elsa Girard-Bassett | Internett-journalist

Alltid på toppen av formen og publikummet på TF1, fortsetter Jean-Luc Reichmann å være sjefen for underholdning hver middag. Men hvis han er kjent for sin side av konsensus og ikke for kontrovers, sendte Fontainebleau-innfødte nylig en målrettet melding til noen rivaler. Hvis ørene garantert ringer!

I det 21. århundre har bare én person konsekvent okkupert ettermiddagsplassen på TF1. hennes navn Jean-Luc Reichmann. Først med «Attention à la marche», så med «Les 12 coups de midi» har sekstiåringen alltid klart å beholde sitt publikum på tvers av generasjoner. Det mest imponerende er med lang levetid, for til tross for årene som har gått, er publikum fortsatt svært fornøyde.

Jean-Luc Reichmann angriper de som stjal kandidatene hans

Utover seg selv er Reichmann godt klar over at oppskriften på «12 skudd» også er basert på kandidater, spesielt den kjente «Mistress du Midi». Men her er saken: Vertprodusenten la merke til at mange av kandidatene han fant senere ble gjenbrukt av andre TV- eller radiokanaler. Og han liker det bare med måte.

Da han snakket på mikrofonen til Europa 1 i programmet «Cultural Media» for en uke siden, tordnet han:

Vi har fortsatt mesterklasse for alle kandidater. Så, enten vi liker det eller ikke, griper alle dem, alle stjeler fra oss!

Så, som for å drive poenget hjem, la mannen med store imitasjonsferdigheter til:

Vår stolthet er liten […] Det handler om å finne talent. Så vi skal på audition over hele Frankrike, men vi er talentspeidere, og så undersøker de våre kandidater, andre. Jeg vil ikke nevne noen, men du kan se hvem jeg snakker om.

Hvis Reichmann bevisst ikke ga noen navn, er ikke fradragene så vanskelige å gjøre. For eksempel ble Paul El Garrat, en identitetskandidat med 153 deltakere, en gjenganger i «Cross Dead» på RTL ledet av Laurent Rougier. Dette er bare ett tilfelle blant andre.

Smart, Reichman la det bli kjent at han var «veldig glad» for å være en talentspeider og at han ikke ble plaget av de som stjal dem fra ham. På den annen side gjenspeiler innholdet i kommentarene hans faktisk irritasjon over situasjonen, noe som absolutt er smigrende for ham.

Ikke en stor fan av tvangstanker, men Jean-Luc Reichmann har gjort det klart at han ønsker at konkurrerende kanaler eller stasjoner skal slutte å stjele kandidater fra ham. Selv om vi svarer verten for «12 statskupp» at andre programmer lider samme skjebne, har meldingen blitt mottatt.