Ved 95 år trekker Fleurus gullsmed-urmaker Zacharie Baudson seg: «Si lykke!»

I hvilken alder drømmer du om å pensjonere deg? Hos Fleurus bestemte Zacharie Baudson seg for å slutte å jobbe etter en karriere med eksepsjonell lang levetid. Han er 95 år gammel og begynte i lære da han var 14.

«Jeg måtte gjøre deler av studiene mine under krigen.«minner Zacharie, født i 1928.»Skolene ble stengt. Jeg måtte jobbe hjemmefra, spesielt for en sjef som hadde hatt polio. Han var ikke blitt rekvirert for å reise til Tyskland. Han er en mann som lærte meg mye, spesielt hvordan man lager stykker for hånd. For under krigen fant vi ikke forsyninger slik vi finner dem nå.«

En diamant på fingeren

Etter noen år å jobbe for forskjellige sjefer, åpnet Zacharie sin egen smykke- og klokkebutikk i 1954. Det han liker er smaken for godt utført arbeid og presisjon. Gleden av å lære også. Han tok klasser i gemologi, studiet av edelstener. «Denne diamanten har 53 fasetter.«, sier han og viser oss ringen han har på lillefingeren. Men hans store glede var fremfor alt å se glade mennesker kjøpe gaver til bryllup, nattverd, diplomer.