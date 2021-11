Ved å overvinne Fenerbahçe, sier Antwerpen nesten farvel til sin europeiske drøm (0-3)

På den fjerde dagen av Europa League mottok Antwerpen Fenerbahce i liten form for en kamp som var veldig viktig for den europeiske fremtiden. På slutten av en ensidig kamp tapte Antwerpen-laget 0-3, og endte dermed sist i gruppe D. Ved å bli nummer fire er det usannsynlig at Brian Priscillas menn blir eliminert. Det skal et mirakel til i de to siste gruppekampene mot Frankfurt og Olympiacos for å tro at de må ta en plass.