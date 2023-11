Ved lanseringen av boken sin møtte Anthony Morris leserne av La DH: «Hvis han hadde vært belgisk, ville han vært nr. 2 av djevlene.»

Fra Flémalle, fra Virton, fra Etterbeek… åpenbart tilhengere av Union SG, men stabile. Vinnere av organisert konkurranse DH, under boklanseringen av Anthony Morris, klarte å møte den belgiske visemesterens målvakt. «Ikke fortell meg om detKeeperen lo da han ble spurt om fjorårets tittelrenn. Jeg er den eneste i teamet med helikopteret (Redaktørens notat: Lorin Paris, administrerende direktør i Pro League, og trofeet var der).»

Jean-Luc Lunquich, en Union SG-abonnent, begynte med å spørre Morris om han ville avslutte karrieren med de gule og blå. En respondent som ikke visste hvordan han skulle svare på erklæringen, «Du vet ikke i fotball»Når han legger det til «Føles så bra» på Joseph Marion Stadium og det «Han vil ikke bry seg». «Hvis Morris er favorittspilleren min i klubben? Ja, selvfølgeligJean-Luc forteller oss, akkompagnert av sønnen Mathis (11 år). Han utstråler en viss karisma. Det er sant at han er den beste keeperen i Championship. Hvis han var belgisk, ville han blitt nummer to bak Thibaut Courtois.

Mathis, favorittspilleren hans fra Luxembourg, var heldig nok til å autografere flagget sitt. Og selvfølgelig et bilde til den. «Jeg har gått på stadion siden jeg var fem og et halvt år gammelHan forklarer. Anthony er veldig hyggelig. Jeg tror jeg allerede har tatt et bilde med ham.

Før de poserte svarte vakten gjerne på alles spørsmål. «Hvorfor bestemte jeg meg for å skrive en bok? Fordi den ble gitt til megDetaljert Morris jobbet med Cronica-utgaver. Hvorfor spurte jeg meg selv? Jeg vant ingen titler, jeg spilte ikke i store klubber i de største mesterskapene… Men alle fortalte meg at det var en utrolig karriere: Jeg trente alene i Flémalle. (Lærerens merknad: Da han forlot standarden)Jeg led alvorlige skader, jeg spilte på Virden i T3 og tittelen med Union…»

Du bør alltid tro på drømmene dine, skrevet sammen med Eric de Boer, tar det hele tilbake. Vinnerne av konkurransen kan ha startet i kveld…