Ved Saint-André-instituttet i Ramegnies-Chin lærer studentene om vitenskap takket være … et bærbart planetarium!

Det er ikke nødvendig å reise til Mons, Brussel eller Charleroi for å arrangere et besøk til planetariet. Dette ble nylig oppdaget av Anne Liebert og Thomas Delanne, naturfaglærere ved Ramkneys-Zinn Institute Saint-André. De fikk låne et lite, oppblåsbart planetarium fra Royal Observatory of Belgium.

«En mor fortalte oss om denne teknologien. Leien er gratis. Planetariet kommer som et sett, i en boks på omtrent en kubikkmeter «, forklarer Ann Liebert.»Den monteres på 2-3 minutter«, legger Thomas DeLanne til.

En tidsmaskin

En uke gjennomførte de to lærerne tjue økter for elevene sine under denne oppblåsbare kuppelen. Innvendig kunne disse astronomi-entusiastene glede seg over en kraftig projektor, men fremfor alt et program fullt av alle slags funksjoner. «Vi kan åpenbart studere stjernebildene, se solsystemet, galaksene, men dette planetariet er også en sanntidsmaskin!«, begeistret Anne Libert. Faktisk var noen animasjoner i stand til å vise elevene utviklingen av solen, men jordens, milliarder av år senere. Andre videoer, som fokuserer mer på fortiden, rekonstruerte Mars. Vann.

Klassen er veldig bra

De yngre elevene, alltid fascinert av bildene, likte å se direkte på de mørke asteroidene! Men det som fascinerte dem mest var potensialet til sorte hull. «Galskap at et så lite hull kan absorbere så store ting!«, 12 år gamle Rafael, Leah og Camille undret seg da de kom ut av den oppblåsbare kuppelen.

«Programmet lar elevene vise mer enn vi normalt kan i klassen med modeller. I tillegg, under kuppelen har vi spesialeffekter!Thomas Delaney ler. Jeg måtte være på skolen etter klokken 16 for å se mer kompliserte videoer under kuppelen, det er virkelig et flott verktøy! «

Planetariet muliggjorde også åpen diskusjon med høyere utdanningsstudenter: interesse for å erobre Mars, kolonisering av andre planeter, liv andre steder. «Selv om de var gamle, ble de fascinert av stjernene. Noen vil se til himmelen neste uke når de trekker seg tilbake til Thesevs«, sier deres naturfaglærer fru Liebert fornøyd.