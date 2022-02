Vedlikeholdsdrift startet i standard!

En gruppe er ikke laget for å kjempe for sin overlevelse

Nedsenket i tanker valgte Luca Elsner nøye ut ordene sine lørdag kveld i Oostende, og forklarte den (ikke-standard) konkurransen til standarden, plettet den feilaktige stemningen laget hans viste og spurte Schlesin en hard sannhet. “Nå må vi slutte å late som,” sa han, og la til at etter å ha drømt så naivt at ekstremistene kunne bli med på topp 8, er Standard nå engasjert i sin kamp for å overleve. Liège-supporterne misforstod ikke, og viste et banner som kort oppsummerte situasjonen og funksjonsfeilen: “Spiller vedlikehold etter 100 år på D1: du gjør oss til skamme”.

Dette er fordi, 45 dager etter slutten av den klassiske fasen av mesterskapet, er det viktig å vite at du fortsatt trenger å få noen flere poeng før standarden puster. I det nåværende scenariet, etter ankomsten til Luca Elsner, som vet at han i snitt har mindre enn ett poeng per kamp og bare har vunnet 3 av 16 ligakamper, bør han bli pisket til å ta dem bort (1-0 og 0-2 mot Uban, 2-3 i Antwerpen Som takk for det utrolige resultatet av konkurransen).

►► Stor gjeldende bekymring: Gruppen er ikke designet for å kjempe for å overleve!

Verken sport eller humør er like: "Det er ingen vekst på noe område," forklarer Eric Deflandre, som begynte sesongen på ligabenken med Embay Lay og Patrick Aselmann.

Standard har den dårligste rekorden hjemme: 39 til 11 poeng!

Oppdag vår komplette dekoding i den kritiske konteksten av standarden.