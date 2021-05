Vedtak av aksjonærbeslutninger

Styret i AS Merko Ehitus, registreringskode 11520257, lokalisert på Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314 (heretter kalt “selskapet”), har foreslått at aksjonærene vedtar beslutninger uten å avholde en generalforsamling. Kunngjøringen om å ta beslutninger uten å holde en generalforsamling ble publisert 7. april 2021 i børsinformasjonssystemet ( https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/319655 (Og på selskapets hjemmeside) https://group.merko.ee/en/general-meeting-of-shareholders/agm-2021/ ) Så vel som i “Postimees” 9. april 2021.

20 av selskapets aksjonærer avga sine stemmer innen fristen 5. mai 2021 09:00 EST. Deres stemmer representerer 128 554 401 stemmer av de 17 700 000 aksjene representert med selskapets stemmer, som er 72,63% av alle aksjene representert med stemmer. Hvis aksjonæren ikke gir beskjed om han støtter eller motsetter seg avgjørelsen innen ovennevnte frist, skal han anses å ha stemt mot avgjørelsen (§ 2991 Underavsnitt 2 i handelsloven) og disse stemmene blir registrert som motstridende stemmer i stemmeboken.

5. mai 2021 tok aksjonærene i selskapet følgende avgjørelser:

1. Godkjennelse av årsrapporten for regnskapsåret 2020

Godkjennelse av årsrapporten for regnskapsåret 2020 av AS Merko Ehitus.

Avgjørelsen ble vedtatt med et flertall på 72,63%.

2. Utbyttefordeling:

(1) Godkjenning av et nettoresultat på € 22,993,990 for regnskapsåret 2020;

(2) Å betale totalt € 17,700,000, som er € 1,00 per aksje, som utbytte til aksjonærene fra overført resultat;

– Aksjonærer, som ble registrert i AS Merko Ehitus-aksjeregisteret 7. juni 2021, etter avslutning av avregningssystemvirksomheten, har rett til å motta utbytte;

– Dagen for endring av rettigheter knyttet til aksjene (tidligere dato) er 4. juni 2021; Fra og med denne datoen vil ikke personen som eier aksjene ha rett til å motta utbytte for regnskapsåret 2020.

– Utbytte vil bli utbetalt til aksjonærene 18. juni 2021 ved å overføre det aktuelle beløpet til aksjonærens bankkonto knyttet til verdipapirkontoen;

(3) La den utestående nettofortjenesten være ufordelt.

Avgjørelsen ble vedtatt med et flertall på 72,63%.

3. Å utnevne en revisor for regnskapsårene 2021-2022

Å utnevne revisjonsfirma AS PricewaterhouseCoopers som AS Merko Ehitus ‘revisor for regnskapsårene 2021 og 2022 og betale revisjonsselskapet revisjonen i henhold til kontrakt med AS PricewaterhouseCoopers.

Avgjørelsen ble vedtatt med et flertall på 72,63%.

Opptegnelsen om å stemme om aksjonærenes beslutninger er publisert på selskapets hjemmeside ( https://group.merko.ee/en/general-meeting-of-shareholders/agm-2021/ ).

Andres Trink

Styreleder

AS Merco ITOS

+372650 1250

andres.trink@merko.ee