Vega rakettoppskyting avbrutt i siste liten

Denne tredje og siste europeiske oppskytningen i 2023 skulle plassere to jordobservasjonssatellitter og ti andre små satellitter i lav bane, med en totalvekt på 1,2 tonn nyttelast.

De to hovedpassasjerene for dette oppdraget, Theos-2, en høyoppløselig optisk observasjonssatellitt, og Formosat-7R/Triton, en vitenskapelig satellitt utstyrt med et system for å samle signaler som spretter fra havoverflaten for å forhindre tyfoner, vil bli skutt opp. henholdsvis på vegne av Thai Geoinformatics and Space Technology Development Agency og Taiwan Space Agency (Tasa).

Ti andre små satellitter, inkludert Ness-teknologidemonstrasjonen nanosat, utviklet av den franske romfartsorganisasjonen, er også en del av dette 23. Vega-oppdraget – inkludert to feil – siden det første avgang i 2012.