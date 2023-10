Vega-rakettoppskytningen ble avlyst i siste liten

Klokken 22:36, da den endelige fristen ble kunngjort, ble oppskytingen avbrutt etter at «en komponent av oppskytningsenheten ikke var klar», bemerket markedssjef ArianeSpace for romfart. europeere. Siden det kun er ett skytevindu, er oppgaven utsatt til et senere tidspunkt, som ennå ikke er kunngjort.

Den tredje og siste europeiske oppskytningen i 2023 vil plassere to jordobservasjonssatellitter og ti små satellitter i lav bane, for nyttelast på totalt 1,2 tonn. «Spesielt alvorlig krise» for europeisk romfart etter Vega-C-rakettsvikt Oppdragets to hovedpassasjerer, Theos-2, en høyoppløselig optisk observasjonssatellitt, og Formosat-7R/Triton, en vitenskapssatellitt med et system for å samle signaler som returneres fra havoverflaten for å overvåke sykloner, vil bli skutt opp. på vegne av henholdsvis Thai Geospatial and Space Technology Development Agency og Taiwan Space Agency (TASA). Ti små satellitter, inkludert Ness-teknologidemonstrasjonen nanosat utviklet av den franske romfartsorganisasjonen, har vært en del av dette 23. Vega-oppdraget – inkludert to feil – siden den første oppskytingen i 2012. Med denne avbrente oppskytingen ble europeerne overlatt til å skyte opp to Vega-raketter, en tidligere versjon av den italienske Vega-C-raketten, som hadde vært på bakken siden den første kommersielle flygningen mislyktes i desember. I årets første seks måneder skjøt Arianespace opp en Ariane 5-rakett på vegne av ESA (den siste var i begynnelsen av juli) mens amerikanske SpaceX gjennomførte 43 oppskytninger av sin Falcon 9 – nesten to i uken – og den kinesiske CASC 18.