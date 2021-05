Vegetasjonen på jorden endrer seg raskere i dag enn den var de siste 18.000 årene.

MADISON – En global studie av fossile pollen har funnet at planetens vegetasjon forandrer seg minst like raskt i dag som den gjorde da de siste isdekkene trakk seg tilbake for rundt 10 000 år siden.

Fra rundt 3000 til 4000 år siden begynte jordens plantesamfunn å endre seg med en akselererende hastighet. I dag konkurrerer eller overgår denne hastigheten den raske omsetningen som fant sted mens planter krypterte for å kolonisere tidligere frosne landskap og tilpasse seg et globalt klima som varmet opp med omtrent 10 grader Fahrenheit.

Forskningen, publisert 20. mai i Science, antyder at menneskehetens dominerende innflytelse på økosystemer som er så synlige i dag, stammer fra tidlige sivilisasjoner og økningen av jordbruk, avskoging og andre måter som arten vår har påvirket landskapet på.

Dette arbeidet antyder også at økosystemendringene vil fortsette å akselerere i løpet av de neste tiårene, ettersom moderne klimaendringer legger til denne lange endringshistorien. Og ved å vise at nylige trender innen biologisk mangfold er begynnelsen på en langsiktig akselerasjon i økosystemtransformasjoner, gir den nye studien sammenheng for andre nylige rapporter om at globale endringer i biologisk mangfold har akselerert i løpet av det siste århundret.

Et internasjonalt samarbeid mellom forskere ledet den nye analysen, som ble drevet av en innovativ database for paleoøkologiske data. De Neotoma Paleoecology Database er et verktøy for åpen tilgang som samler inn og kuraterer data om tidligere økosystemer fra hundrevis av forskere. Neotoma ledes av en geografiprofessor ved University of Wisconsin-Madison. Jack Williams, som bidro til å lede den nye etterforskningen.

Studieforfatterne analyserte mer enn 1100 Neotoma fossile pollenregistreringer, som strekker seg over hvert kontinent unntatt Antarktis, for å forstå hvordan planteøkosystemer har endret seg siden slutten av den siste istiden for rundt 18.000 år siden, og hvor raskt de skjedde.

“På slutten av istiden hadde vi fullstendige økosystemkonverteringer i bioskalaen,” sier Williams, som også kuraterer Neotoma-pollendatabasen i Nord-Amerika. “Og de siste par tusen årene var vi tilbake på den skalaen. Det har endret seg mye. Og disse endringene startet tidligere enn vi trodde. “

Fossil pollen gir et ekstremt følsomt mål på tidligere plantesamfunn. Når pollen fra omkringliggende planter faller ned i innsjøene, legger den seg i lag fra det eldste nederst til det nyeste øverst. Forskere kan trekke ut kjerner fra sedimenter og gjøre det harde arbeidet med å identifisere pollen og gjenoppbygge planteøkosystemer i tusenvis av år.

Imidlertid gir hver sedimentkjerne bare informasjon om ett sted på jorden, så sanne analyser i global skala av tidligere vegetasjonsendringer krever akkumulering og kurering av mange av disse postene. Neotoma har samlet tusenvis av disse datapunktene for å hjelpe forskere med å oppdage globale trender. Forskere fra Universitetet i Bergen i Norge, UW-Madison og Neotoma-dataledere fra hele verden samarbeidet om å gjennomføre den nye analysen.

Ved hjelp av disse pollenregistrene brukte teamet nye statistiske metoder for å bedre analysere hvor raskt plantesamfunn har endret seg de siste 18.000 årene.

De fant at endringsgraden først nådde en topp mellom 8000 og 16000 år, avhengig av kontinentet. Disse kontinentale forskjellene vil sannsynligvis være forårsaket av forskjellige tider og mønstre for klimaendringer knyttet til tilbaketrekning av isbreer, økte konsentrasjoner av karbondioksid i atmosfæren, endringer i jordens bane og endringer i jordens bane. Hav- og atmosfæresirkulasjon.

Da stabiliserte økosystemene seg til for rundt 4000 år siden. Så forandringshastigheten begynte en meteorisk økning som fortsetter i dag, da de fleste planteøkosystemer endrer seg minst like raskt som de gjorde på toppen av istidsindusert flux.

“Det var et overraskende funn, for i løpet av de siste par tusen årene skjedde ikke mye klimatisk, men økosystemendringene var like store eller større enn noe vi har sett fra siste istid til i dag.” Sier Williams.

Selv om denne analysen av pollenregistreringer fokuserte på å oppdage endringer i økosystemer, i stedet for å formelt bestemme årsakene, korrelerer disse nylige endringene i økosystemene med begynnelsen på intensivt jordbruk og de første byene og sivilisasjonene rundt om i verden.

Williams sier at et spennende trekk ved disse analysene er at tidlig vekst er veldig tidlig rundt om i verden, selv om hvert kontinent hadde forskjellige baner for arealbruk, landbruksutvikling og urbanisering.

Forskere har laget begrepet antropocen for å beskrive den moderne geologiske perioden, når mennesker er den dominerende innflytelsen i verden. “Og et av spørsmålene har vært, når begynte antropocen?” Sier Williams. “Dette arbeidet antyder at mennesker allerede hadde en enorm innvirkning på verden (og) som fortsetter i dag for mellom 3000 og 4000 år siden.”

En nøktern implikasjon av dette arbeidet, sier forskerne, er at i det siste var perioder med økosystemtransformasjoner drevet av klimaendringer og de som ble drevet av arealbruk stort sett adskilte. Men nå fortsetter intensivert arealbruk og verden varmes opp i økende hastighet på grunn av akkumulering av klimagasser. Når plantesamfunn reagerer på kombinasjonen av direkte menneskelige påvirkninger og menneskeskapte klimaendringer, kan fremtidige økosystemtransformasjonshastigheter slå nye rekorder igjen.

Dette arbeidet ble delvis støttet av National Science Foundation (tilskudd 1550707, 1550805 og 1948926).

Del via Facebook Del via Twitter Del via Linked In Del via e-post