Vehicle Launch Eiser Aerospace Ekstra finansiering på 75 millioner dollar – TechCrunch

Mange nyoppstartede virksomheter har dukket opp for å dekke den økende etterspørselen fra satellittleverandører, bioteknologiske selskaper og andre som ønsker å sende nyttelast ut i verdensrommet. En slik oppstart er Tyskland Isar Aerospace Technologies, Som fokuserer på å utvikle banebaner som er designet for å bære opptil 1000 kilo i lav bane rundt jorden.

Oppstarten skapte overskrifter i desember i fjor – inkludert TechCrunch her – for å ha nådd serien B på 91 millioner dollar, den største runden til nå på den europeiske romfartsoppskytingsscenen. Selskapet hevder nå å ha samlet inn ytterligere 75 millioner dollar på en serie B -forlengelse, noe som bringer den totale runden til over 165 millioner dollar.

Forlengelsesrunden ble ledet av HV Capital, Porsche SE og bankteamet Lombard Odier. Eksisterende investorer inkluderer Earlybird Venture Capital, Lockstar, Visquart Ventures, Aphron Investment Group og UVC Partners. Earlybird og Airbus Ventures ledet Isars 17 millioner dollar Serie a I desember 2019.

Deltagelsen fra Volkswagens store partner, Porsche SE, er spesielt interessant fordi den representerer en økende interesse fra bevegelige investorer for tilkobling og romdrevet teknologi.

“Som en investor som fokuserer på mobilitet og industriell teknologi, tror vi fast på at kostnadseffektiv og fleksibel tilgang vil være en nøkkelfunksjon for innovasjoner i tradisjonelle bransjer og for innovative og innovative teknologier og forretningsmodeller,” sa Porsche SE-styremedlem Lutz Meshke i en uttalelse. “Derfor, som en ledende europeisk småskyttere, er vi glade for å støtte Eiser Aerospace for å møte den økende appetitten på lanseringstjenester.”

Når selskapet nærmer seg sin første testflyging i 2022, vil disse midlene gi betydelig drivkraft for fortsatt vekst og produksjon.

Isar begynte å produsere sitt lanseringsbil, Spectrum Rocket, tidligere i år. Spectrum er et totrinns kjøretøy designet for lysfordeling i lav bane rundt jorden. Tanken er å lage en bærerakett som kan gå raskt og billig for små satellittselskaper. Acer har som mål å gjennomføre motortester i Sveits Kiruna og starte operasjoner i Andia, nær Norge. Spesielt har Eiser allerede kjøpt Airbus Defense and Space, sin første betalingskunde, og planlegger å kunngjøre flere avtaler snart i en avtale.

Oppstarten stammer fra University of Munich Institute of Technology, der medstiftere Daniel Metzler, Joseph Fleischmann og Marcus Brandl studerer ingeniørfag. Selv om mange nye forlag ligger i USA, leder Isar en parallellbølge i Tyskland.

“Det konkurransedyktige og mangfoldige romøkosystemet vil være viktig for menneskeheten i flere tiår fremover,” sa Ezar -sjef Daniel Metzler i en uttalelse. “Vi tror at europeisk samarbeid, et balansert domene for alle aktører og en etterspørselsdrevet tilnærming vil gi kundene tilgang til et bredt spekter av nyttelast og konkurransedyktige evner på tvers av et bredt spekter av plattformer.