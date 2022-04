vei ut funnet i Russland?

Dette er det hete temaet akkurat nå Renault. Hva skal man gjøre med Avtovaz, morselskapet til Lada, som Losange eier 68 % av? Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax, som skal publisere uttalelsene til den russiske industriministeren, er Renault i ferd med å selge sin eierandel til det russiske bilforskningsinstituttet, NAMI. Salget vil finne sted for et symbolsk beløp (vi snakker om rubelen).

Renault har få alternativer. Etablert i Russland takket være Avtovaz så vel som sitt eget merke, har Losange vært treg til å svare på krigen i Ukraina. Men den 23. mars, spesielt og under trusselen om økonomiske sanksjoner, kunngjorde han suspensjonen av aktivitetene til fabrikken hans i Moskva. Den dagen kunngjorde han også at han vurderte «mulige alternativer angående hans deltakelse i Avtovaz».

Krigens utholdenhet og herding etterlot ingen tvil: merket måtte bryte med det. For noen dager siden, mens han presenterte resultater for første kvartal 2022, indikerte den nye finansdirektøren Thierry Bitton at diskusjonene med russiske myndigheter går fremover. Merket ønsket imidlertid ikke å svare på den siste informasjonen.

Dette er åpenbart en veldig dårlig avtale for den franske produsenten, som har investert i modernisering og relansering av Lada. Motivert av Renault har Avtovaz tjent penger i noen år. Som en del av Renaulution danner Lada nå en duo med Dacia, for å sette sammen prosjekter. Dermed vil fremtidens Niva være nær den neste støveren. Prosjekter er nødvendigvis under behandling. Også for Renault kan avanserte utviklingsbiler havne i et skap. Dermed måtte produsenten introdusere en crossover avledet fra Taliant sedan (den nye Logan med Renault-logoen) innen sommeren.

Den ene veien ut vil imidlertid skjule den andre. Ifølge informasjon fra Interfax har Renault opsjon på å kjøpe sin eierandel i Avtovaz i løpet av de neste fem til seks årene.