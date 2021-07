Veien fører til Tetraspor Floater Enclosure of Norway

Tetrasbor-demonstrantens flytende vindturbin forlater den danske havnen i Grena og blir for tiden fraktet til MedCentre-teststedet utenfor Norge.

Ved ankomst til det angitte stedet på Metsendre-området, vil Tetrasbar-operativsystemet integreres med det forhåndsinstallerte fortøyningssystemet til Bourbon Subsy Services.

Neste stopp: Norge 🚢 – The #floatingoffshore Prosjektet Tetrasbar er på vei. Den flytende vindturbinen forlot den danske havnen i Grena og transporteres for tiden fra norskekysten til teststedet. En gang der vil den være koblet til det forhåndsinstallerte fortøyningssystemet. pic.twitter.com/YUqFBE2WcJ – RWE AG (RWE_AG) 12. juli 2021

Den flytende vindturbinen, som inkluderer en tetraspor flytende base og en 3,6 MW Siemens Kamza Direct Drive vindturbin, er montert i havnen i Grena i Danmark, der plattformen er ferdigstilt og klar til å reise fra forrige måned.

Det flytende fundamentet ble utviklet av Stystel Offshore Technology. Tetrasbor-demonstranten eies av ABS Shell (46,2 prosent), Depco Renewables (30 prosent), RWE (23,1 prosent) og Stystel Offshore Technologies (0,7 prosent).

Ifølge Stystein er dette “Verdens første fullt industrialiserte flytende fundament”.

Det definerende trekk ved tetraspar fundamentkonseptet sies å være det modulære “byggestein” -arrangementet: hvert fundament er satt sammen av rørformede stålblokker, hvorav de fleste er felles for alle konfigurasjoner.

Et annet spesielt trekk ved Tetrasbor-demonstranten var dens stabilitet gitt av et hengsel 50 meter under flottøren, sa Stystall.

Hengslet, som er hovedutfordringen for den marine installasjonen, er koblet til flottøren i havnen. Ved ankomst til offshore-området sa Styrofoam at Bourbon Subse Services vil redusere nøkkelbildet trygt og effektivt ved å bruke innovative metoder for å utføre installasjonen.