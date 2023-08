Veksten stoppet opp i andre kvartal

Norges økonomi stagnerte i andre kvartal, ifølge offisielle tall offentliggjort tirsdag, et kjærkomment tegn på en myk landing, sa økonomer.

Etter +0,2 % i første kvartal viste bruttonasjonalprodukt (BNP) nullvekst i april-juni, opplyste Norges statistikkbyrå SSB. Dette kalles BNP-tallkontinent», er denne indikatoren foretrukket i Norge fordi den utelukker sterke sykliske variasjoner knyttet til sjøtransport og hydrokarboner, som landet er en stor eksportør av i Vest-Europa. Økonomer spurt av Bloomberg hadde ventet en kvartalsvekst på 0,1 prosent. «Veksten er flat i første halvdel av 2023Det kommenterer SSBs statistiker Paul Sletten. «Sterk prisvekst og renteoppgang har redusert kjøpekraften, noe som har tynget etterspørselen.«.

Siden september 2021 har Norges Bank hevet styringsrenten 12 ganger, senest til 4,0 % 17. august, samtidig som det signaliserte en ytterligere heving i september. Likevel steg inflasjonen til 6,4 % for året, godt over det offisielle pengepolitiske målet (rundt 2 %). Økonomer sitert av norske medier fant denne nullveksten.»Gode ​​nyheter», ifølge dem er norsk økonomi et tegn på en myk landing, som vil føre til en nedgang i inflasjonen. Samlet BNP, inkludert sjøtransport og hydrokarboner, stagnerte i 2. kvartal.