Vekttap: Denne skånsomme metoden lar deg få flat mage på fire uker uten å spille sport

Av Jessica Meurens

Hvis du ønsker å foredle magemusklene, vet du sannsynligvis at dette er den vanskeligste delen av å miste fett. Men det er mulig å få flat mage uten å bruke tiden på treningsstudioet.

For å bli kvitt den lille magen vår tror vi vi må gjøre intense idrettsøkter for å smelte fett. Problemet er at ikke alle har tid eller ferdigheter til å spille så mye. Heldigvis finnes det en annen måte å få en Flat mageuten fare for skade.

Ja, takket være skånsomme metoder er det også mulig å foredle magen. Som Grazia forklarer, er det faktisk et konsept som kalles hypopressivt treningsstudio. Dette er en måte å jobbe på den tverrgående abdominis, som er en dyp muskel i magebeltet, men ganske enkelt ved å gjøre pusteøvelser.

Hvordan få en flat mage med denne skånsomme metoden?

For å forberede, forberedelse Lavtrykk ABS, begynn å ligge på ryggen, bøy bena, plasser føttene på gulvet og ta armene langs kroppen. Dette kan også gjøres mens du sitter. Tøm lungene ved å puste dypt ut og trekke inn magen. Det fungerer ved å krympe magen naturlig.

Hold denne posisjonen fast mens du holder pusten i 10 til 20 sekunder. Pust deretter dypt inn, løft lungene og hold magen inne så mye som mulig. Prøv å holde pusten i 20 sekunder, slapp av magen i 20 sekunder før du går tilbake til normal pust.

For å se resultater, gjenta denne sekvensen i 10 minutter og minst fem ganger på rad hver dag, sier Dr. William Perrebi, en gastroenterolog og forfatter av boken «Mission Ventre Platt». Ved å gjøre dette, bør du se de første resultatene om tre eller fire uker.

Fordelen med denne metoden er at den kan gjøres hvor som helst og å gjøre det hver dag burde ikke være noe problem for deg. Faktisk kan du gjøre det med offentlig transport, mens du ser en film på sofaen og til og med på kontoret!